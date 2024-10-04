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Детально познакомиться с «Эпохой Фаберже» приморцам помогут аудиогиды

К услугам посетителей есть аудиогиды на русском и китайском языках.

Источник: Primgazeta.ru

У посетителей выставки «Эпоха Фаберже. Золотой век русского ювелирного искусства» появилась возможность познакомится с уникальными экспонатами самостоятельно, без помощи экскурсовода. Теперь к услугам гостей аудиогиды на русском и китайском языках.

Как подчеркнули в Музее-заповеднике истории Дальнего Востока имени Арсеньева, очень ценно, что версию на китайском языке озвучила доктор психологических наук, профессор и содиректор Института Конфуция Дальневосточного федерального университета госпожа Лю Цунъин.

Напомним, что «Эпоха Фаберже» — новая выставка, которая работает сейчас в Главном корпусе Музея Арсеньева (Светланская, 20). Она знакомит жителей и гостей Владивостока с творчеством великого российского ювелира Карла Фаберже — поставщика высочайшего двора — и его современников, знаменитых русских золотых и серебряных дел мастеров и камнерезов эпохи историзма и модерна.

Восемь залов вместили более 300 ценных предметов из собраний Музеев Московского Кремля, созданных по заказам августейших особ, а также изделия для более широкого круга почитателей ювелирного искусства. Титульные экспонаты выставки — три из десяти пасхальных яиц, хранящихся у московских коллег: «300-летие Дома Романовых», яйцо с моделью Александровского дворца и «Стальное».

На открытии проекта министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова, акцентировав внимание гостей на шедевры мирового уровня, выставленные во Владивостоке, высказала уверенность в том, что выставка станет настоящим музейным хитом. По информации музейщиков, за месяц работы на ней побывали почти 9,5 тысячи жителей и гостей города.


Посетить выставку можно по «Пушкинской» и «Арсеньевской» картам. Для школьников методистами Музея Арсеньева разработана специальная программа «Золотой век», проходят организованные тематические экскурсии, по предварительной записи можно организовать «Урок в музее» — «Модерн в художественной культуре».

Уточнить информацию можно по тел.: +7 (423) 241−38−96.

Генеральные партнеры выставки: Государственная корпорация «Росатом» и Транспортная группа FESCO, официальные партнеры выставки — АО «Спутник» и ФСК Регион.

Фото — Жанна Беляева / Музей Арсеньева.

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