Детально познакомиться с «Эпохой Фаберже» приморцам помогут аудиогиды

У посетителей выставки «Эпоха Фаберже. Золотой век русского ювелирного искусства» появилась возможность познакомится с уникальными экспонатами самостоятельно, без помощи экскурсовода. Теперь к услугам гостей аудиогиды на русском и китайском языках.



Как подчеркнули в Музее-заповеднике истории Дальнего Востока имени Арсеньева, очень ценно, что версию на китайском языке озвучила доктор психологических наук, профессор и содиректор Института Конфуция Дальневосточного федерального университета госпожа Лю Цунъин.



Напомним, что «Эпоха Фаберже» — новая выставка, которая работает сейчас в Главном корпусе Музея Арсеньева (Светланская, 20). Она знакомит жителей и гостей Владивостока с творчеством великого российского ювелира Карла Фаберже — поставщика высочайшего двора — и его современников, знаменитых русских золотых и серебряных дел мастеров и камнерезов эпохи историзма и модерна.



Восемь залов вместили более 300 ценных предметов из собраний Музеев Московского Кремля, созданных по заказам августейших особ, а также изделия для более широкого круга почитателей ювелирного искусства. Титульные экспонаты выставки — три из десяти пасхальных яиц, хранящихся у московских коллег: «300-летие Дома Романовых», яйцо с моделью Александровского дворца и «Стальное».

