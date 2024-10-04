«Сложная система»: власти Калининграда объяснили, почему не начинают отопительный сезон

По данным властей, после начала отопительного сезона часто наблюдается потепление и огромное количество жалоб на духоту в квартирах. Снизить мощности подачи тепла не всегда удаётся. «Минимальная нормативная температура теплоносителя на выходе должна быть не меньше 70 градусов, чтобы после того как он пройдёт по километрам трубопроводов через дома жителей города, он вернулся на РТС с температурой не меньше 47,7 градусов. Оборудование на РТС настроено именно на нормативную работу и соответствующий расход топлива», — пояснили в мэрии.