«Сложная система»: власти Калининграда объяснили, почему не начинают отопительный сезон

Отопительный сезон в Калининграде не планируют начинать раньше установленного срока. Систему запустят, когда среднесуточная температура в течение пяти дней будет опускаться ниже +8ºС.
«К сожалению, система центрального отопления в управлении не так проста. На запуск или остановку РТС требуются дни, нужна синхронизация работы сотен людей как на теплопунктах, так и в управляющих компаниях. Если включается отопление, то его до весны уже не отключают, потому что когда снова на улице будет тепло, нельзя будет просто так взять и остановить РТС», — сообщили в администрации Калининграда.
По данным властей, после начала отопительного сезона часто наблюдается потепление и огромное количество жалоб на духоту в квартирах. Снизить мощности подачи тепла не всегда удаётся. «Минимальная нормативная температура теплоносителя на выходе должна быть не меньше 70 градусов, чтобы после того как он пройдёт по километрам трубопроводов через дома жителей города, он вернулся на РТС с температурой не меньше 47,7 градусов. Оборудование на РТС настроено именно на нормативную работу и соответствующий расход топлива», — пояснили в мэрии.
В 2023 году отопительный сезон в Калининграде начали 12 октября. Власти не стали дожидаться, понижения среднесуточной температуры. Первыми к системе начали подключать школы, детские сады и другие социальные учреждения.
По прогнозу синоптиков, в Калининградской области ожидается потепление. На следующей неделе возможно повышение температуры до +18…+20ºС.