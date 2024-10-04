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Больше четырех тысяч жителей Хабаровского края нашли работу

Им помогла служба занятости.

Источник: Комсомольская правда

Работу благодаря службе занятости нашли почти 4,3 тысячи жителей Хабаровского края с начала года. Кадровые потребности обеспечивают благодаря нацпроекту «Демография». Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

По проекту «Содействие занятости» пройти обучение могут молодые люди до 35 лет, женщины в декрете, люди старше 50 лет и те, кого ждет увольнение.

«По программе “Мобильность трудовых ресурсов” приглашаются специалисты из других регионов. Можно получить профессиональное образование для трудоустройства на предприятия оборонно-промышленного комплекса», — рассказали в правительстве Хабаровского края.

Перед центром занятости стоит главная задача — помочь людям найти работу.

Сейчас уровень безработицы в крае составляет 0,3 процента. Это рекордно низкий показатель с 1991 года, когда специалисты начали мониторить ситуацию на рынке.

занятость