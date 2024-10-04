В Волгоградской области завершается подготовка к отопительному сезону

Готовность объектов ЖКХ и соцсферы региона к началу отопительного сезона составляет 98,8%, что опережает график.
Как сообщает облкомЖКХ, по тепловому хозяйству выполнено 98,9% от запланированного объема работ, по водопроводно-канализационному хозяйству — 98,3%, по жилфонду — 99,8%. При резком похолодании предусмотрена возможность более раннего пуска тепла, соответствующую задачу поставил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
Напомним, общие затраты на подготовку к отопительному сезону в этом году составили 5,7 млрд руб. Межведомственная комиссия координирует действия органов местного самоуправления, ресурсоснабжающих организаций и УК по подготовке к зиме.