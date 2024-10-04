Уфимский эндокринолог дала рекомендации по повышению либидо

Главный внештатный специалист-эндокринолог Министерства здравоохранения Башкирии Алия Насыртдинова дала рекомендации по повышению либидо. Врач объяснила в беседе с UfaTime.ru, как можно усилить половое влечение.
По словам специалиста, причинами снижения либидо могут быть следующие:
1) Гормональные изменения.
Уровень тестостерона (у мужчин) и эстрогена (у женщин) в организме может падать из-за возраста или разного рода заболеваний.
2) Стресс и психоэмоциональные факторы.
На либидо отрицательно влияют хронический стресс, депрессия или тревога.
3) Медицинские состояния.
Не лучшим образом на половом влечении сказываются диабет, гипотиреоз или заболевания сердца.
4) Прием препаратов.
Некоторые лекарства, и в особенности антидепрессанты, а также некоторые препараты для лечения гипертонии нередко снижают либидо.
5) Образ жизни.
Слабая физическая активность, неправильное питание, употребление табака и алкоголя — все это пагубно сказывается на сексуальном влечении.
Алия Насыртдинова также дала пять советов, как повысить либидо:
1) Пойти за помощью к специалисту.
Необходимо обратиться к врачу, чтобы исключить наличие заболеваний, и оценить гормональный фон.
2) Изменить образ жизни.
Следует регулярно заниматься физическими нагрузками, правильно питаться и отказаться от вредных привычек.
3) Начать бороться со стрессом.
Для этого можно прибегнуть к практикам релаксации: йоге, медитации или просто хобби.
4) Укрепить эмоциональная связь с партнером.
Необходимо вести открытые разговоры об интимных аспектах отношений. Это сможет помочь восстановить интерес друг к другу.
5) Гормональная терапия.
В некоторых случаях специалист может дать рекомендацию на прохождение подобной терапии, чтобы скорректировать уровень половых гормонов.
Алия Насыртдинова отмечает, что каждый человек уникален. И в связи с этом стоит подходить к вопросу повышения полового влечения, учитывая все индивидуальные факторы, а также обязательно консультироваться с врачом.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.