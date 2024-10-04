Главные новости 4 октября 2024 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 4 октября 2024 года.
В МИД оценили вероятность вооруженного столкновения России и США
Reuters: Сырский после потери Угледара отдал новый приказ ВСУ
После отступления ВСУ из Угледара главком Александр Сырский потребовал укрепить оборону в Донбассе. Он сообщил, что работает на «одном из самых горячих участков фронта». Как отмечает Reuters, речь идет о покровском направлении.
Посол РФ заявил, что ему угрожают физической расправой в США
В США российским дипломатам поступают угрозы о физической расправе. По словам посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова, дипломатам все труднее работать в стране в преддверии президентских выборов, которые намечены на 5 ноября.
Генпрокуратура подала иск к Shell и ее структурам
Генпрокуратура РФ подала в Арбитражный суд города Москвы иск к международной энергетической компании Shell и ряду ее структур. Суть требований не раскрыта. Shell в России была участником нефтегазового проекта «Сахалин-2».