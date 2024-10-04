Главные новости 4 октября 2024 года

Риск вооруженного столкновения РФ и США зависит от действий Вашингтона, сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков. Он отметил, что просчитываются сценарии и политического, и военного противостояния, а о чем пойдет речь на деле «зависит от американцев».