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Главные новости 4 октября 2024 года

Последние новости за сегодня — 4 октября 2024 года. Рассказываем, что произошло в России, Украине и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 4 октября 2024 года.

В МИД оценили вероятность вооруженного столкновения России и США

Риск вооруженного столкновения РФ и США зависит от действий Вашингтона, сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков. Он отметил, что просчитываются сценарии и политического, и военного противостояния, а о чем пойдет речь на деле «зависит от американцев».

Reuters: Сырский после потери Угледара отдал новый приказ ВСУ

Источник: AP 2023

После отступления ВСУ из Угледара главком Александр Сырский потребовал укрепить оборону в Донбассе. Он сообщил, что работает на «одном из самых горячих участков фронта». Как отмечает Reuters, речь идет о покровском направлении.

Посол РФ заявил, что ему угрожают физической расправой в США

Источник: Reuters

В США российским дипломатам поступают угрозы о физической расправе. По словам посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова, дипломатам все труднее работать в стране в преддверии президентских выборов, которые намечены на 5 ноября.

Генпрокуратура подала иск к Shell и ее структурам

Источник: РИА "Новости"

Генпрокуратура РФ подала в Арбитражный суд города Москвы иск к международной энергетической компании Shell и ряду ее структур. Суть требований не раскрыта. Shell в России была участником нефтегазового проекта «Сахалин-2».

Застрявшие в лимане на Камчатке косатки вышли в открытое море

В управлении МЧС по Камчатскому краю сообщили, что косатки, застрявшие на несколько суток в лимане на Камчатке, вышли в открытое море. Ведомство опубликовало кадры освобождения животных.