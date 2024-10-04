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Свалку мусора площадью почти пять гектаров нашли в Иркутской области

На 55 гектарах земли растут сорняки.

Источник: Комсомольская правда

В Куйтунском районе Иркутской области выявили свалку мусора на площади 4,8 гектара. Помимо этого сельскохозяйственный участок на площади 55,1 гектара зарос сорняками. Об этом КП-Иркутск сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия.

Свалку мусора площадью почти пять гектаров нашли в Иркутской области. Фото: управление Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия.

— Зарастание и несанкционированное размещение отходов на земельных участках снижает почвенное плодородие и приводит к перекрытию почвы. Из-за этого ухудшается качественное состояние земли и увеличивается риск возникновения пожара, — рассказали в пресс-службе управления.

Сейчас собственнику земли объявили предостережение. Всю необходимую информацию отправили в МЧС, Куйтунское городское поселение и другие службы. Участок необходимо привести в порядок.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что таксист из Иркутска выплатил моральную компенсацию женщине. Она получила серьезные травмы во время аварии.