Свалку мусора площадью почти пять гектаров нашли в Иркутской области

В Куйтунском районе Иркутской области выявили свалку мусора на площади 4,8 гектара. Помимо этого сельскохозяйственный участок на площади 55,1 гектара зарос сорняками. Об этом КП-Иркутск сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия.
— Зарастание и несанкционированное размещение отходов на земельных участках снижает почвенное плодородие и приводит к перекрытию почвы. Из-за этого ухудшается качественное состояние земли и увеличивается риск возникновения пожара, — рассказали в пресс-службе управления.
Сейчас собственнику земли объявили предостережение. Всю необходимую информацию отправили в МЧС, Куйтунское городское поселение и другие службы. Участок необходимо привести в порядок.
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