Свалку мусора площадью почти пять гектаров нашли в Иркутской области

В Куйтунском районе Иркутской области выявили свалку мусора на площади 4,8 гектара. Помимо этого сельскохозяйственный участок на площади 55,1 гектара зарос сорняками. Об этом КП-Иркутск сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия.