Туристы чаще стали ездить в Петербург: Курортный сбор в 2024 году принес полмиллиарда рублей, а больше всего денег приносят рестораны

Перспективы видят и в гастрономическом туризме. Как выяснилось, каждый шестой турист гостит в Петербурге именно ради вкусной еды в ресторанах, рюмочных и барах. Внимание привлекают и разрекламированные на всю страну заведения, и гастрономические визитные карточки вроде пышек и корюшки. К слову, в прошлом году туристы оставили в разных кафе города 92 млрд рублей! А многие охотно угощаются «Петербургским завтраком», который добавляют в меню отели и рестораны. Правда, общей концепции у такого завтрака нет — каждый предлагает свою версию, в которой есть и сырники, и тосты, и каши, и легендарные розовые блинчики по рецепту няни Пушкина.