Туристы чаще стали ездить в Петербург: Курортный сбор в 2024 году принес полмиллиарда рублей, а больше всего денег приносят рестораны

Лето прошло, в свои права уже вступил октябрь — еще чуть-чуть, и пора будет подводить итоги года. В том числе, туристической отрасли Петербурга. Разведали пока промежуточное положение дел: сколько путешественников побывали у Северной столицы в гостях, что смотрят и, конечно, сколько тратят. Рассказываем подробнее.
ХЛЕБА И ЗРЕЛИЩ!
В Смольном говорят, что год оправдывает ожидания в плане развития туризма. Излюбленными направлениями пока так и остаются деловой и семейный туризм. Важные туристы в офисных костюмах приезжали на международные экономический и юридический форумы, международный газовый форум, парламентский форум БРИКС, саммит Россия-Африка и множество других деловых событий. Семьями в Петербург тоже охотно приезжают: в этом году доля таких туристов достигла 53 процентов. Но в лидерах по-прежнему событийный туризм — сотни тысяч путешественников приезжают именно к большим праздникам или фестивалям.
— Много туристов съезжалось в этом году на День рождения Петербурга, Книжные аллеи, «Алые паруса», фестиваль цветов, сап-карнавал, фестиваль ледоколов. Последний, кстати, в этот раз посетило рекордное количество человек — 38 400, — рассказали в комитете SPB.KP.RU.
Перспективы видят и в гастрономическом туризме. Как выяснилось, каждый шестой турист гостит в Петербурге именно ради вкусной еды в ресторанах, рюмочных и барах. Внимание привлекают и разрекламированные на всю страну заведения, и гастрономические визитные карточки вроде пышек и корюшки. К слову, в прошлом году туристы оставили в разных кафе города 92 млрд рублей! А многие охотно угощаются «Петербургским завтраком», который добавляют в меню отели и рестораны. Правда, общей концепции у такого завтрака нет — каждый предлагает свою версию, в которой есть и сырники, и тосты, и каши, и легендарные розовые блинчики по рецепту няни Пушкина.
— С 2023 года Петербург официально носит статус кулинарной столицы России. Он единственный в стране креативный город ЮНЕСКО в номинации «Гастрономия», — дополнили в комитете.
КОНКРЕТНО.
С начала 2024 года и по конец сентября Петербург посетили около 8,5 млн туристов со всей России и из других стран. Прошлый год мог похвастать цифрой в 9,4 млн туристов только к концу декабря.
За первое полугодие город принял в гости около 5 млн туристов, что на 10 процентов больше, чем в тот же период 2023 года.
Точное количество иностранных гостей в комитете посчитать не смогли, но уточнили, что чаще всего в Северную столицу прилетают жители Китая, Ирана, Турции, Индии и Объединенных Арабских Эмиратов. А среди соседей завсегдатаи путешествий нашлись в Беларуси, Узбекистане, Казахстане, Азербайджане, Армении.
В нескольких турфирмах города SPB.KP.RU рассказали, что иностранцев в этом году — кот наплакал. Например, у NPTours с января вообще ни одной зарубежной группы, а у турфирмы «Арина» — единичные маленькие группы гостей из Эстонии, Латвии, Сербии, Турции, Казахстана и Беларуси.
— В сравнении с доковидными годами иностранцев, конечно, гораздо меньше. Сейчас в основном туристы из дружественных стран, а эстонцы и латыши приезжают, видимо, из-за близости к городу, — отметили в компании.
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ.
В музее-заповеднике «Петергоф» лето выдалось людным. Попробуй найди туриста, который при первом визите в Петербург не посмотрит фонтаны! С 1 июня по 31 августа, как уточнили SPB.KP.RU в пресс-службе ГМЗ, музейные площади под открытым небом осмотрели примерно 3,3 млн человек, 180 тысяч из которых были иностранными гостями.
В Павловске точными цифрами поделиться не смогли, но отметили, что в гостях у музея в основном россияне. А на выходных чтут свою традицию прогулок в исторической локации сами петербуржцы.
НОВИНКИ СЕЗОНА.
Классические достопримечательности, конечно, всегда хороши, но и без новинок этим летом не обошлось. Особенно в комитете по туризму отмечают новый экскурсионный маршрут «Путь Петра» от Нахимовского училища до Александровского парка. Здесь, по Петроградской стороне, ходил сам царь.
В Кронштадте открылся форт Риф, где теперь проводят подземные экскурсии и квесты, у метро «Балтийская» — первый в России музей «Арт и факты», где используется искусственный интеллект.
ЦИФРА.
475 млн рублей поступило в казну города с курортного сбора в 2024 году.
500 млрд рублей поступило в казну города из отрасли туризма в 2023 году.