Депутаты Заксобрания курируют строительство студенческого общежития в селе Оек

Как рассказали председатель комитета Дмитрий Мясников и его заместитель Денис Ягодзинский, комитет курирует продвижение проекта строительства. По предварительным оценкам, для постройки общежития потребуется около 150 миллионов рублей. Уже в этом месяце на рабочем совещании обсудят первоочередное финансирование данного объекта. Рассматривается и вариант быстровозводимого модульного здания.