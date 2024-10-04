Депутаты Заксобрания курируют строительство студенческого общежития в селе Оек

Комитет по социально-культурному законодательству Законодательного Собрания Иркутской области отчитался о своей работе перед спикером областного парламента Александром Ведерниковым. Одно из важных направлений — обсуждение вопроса строительства студенческого общежития в селе Оек — оно необходимо для развития системы среднепрофессионального образования в районе.
Как рассказали председатель комитета Дмитрий Мясников и его заместитель Денис Ягодзинский, комитет курирует продвижение проекта строительства. По предварительным оценкам, для постройки общежития потребуется около 150 миллионов рублей. Уже в этом месяце на рабочем совещании обсудят первоочередное финансирование данного объекта. Рассматривается и вариант быстровозводимого модульного здания.
Рассказали депутаты и о других вопросах, над которыми работает комитет. Так, в ближайшее время планируется провести выездное совещание, на котором обсудят обеспечение малокомплектных сельских школ спортивным инвентарем. Члены комитета обсудят дефицит педагогических кадров, повышение антитеррористической защищенности учебных учреждений, строительство коррекционной школы для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и другие.