В Челябинске ищут подрядчиков для двух автобусных маршрутов

Некоторые обстоятельства могут помешать запуску работы маршрута № 222 в 2025 году. Как сообщается, недавно закончились торги. Их целью было найти организацию, которая займётся обслуживанием маршрут. За всё время была подана лишь одна заявка. Как оказалось позднее, она не соответствует требованиям от заказчика.
Схожая ситуация случилась с маршрутом № 136к. Министерство дорожного хозяйства Челябинской области отменило аукцион по поиску подрядчика, который мог бы обслуживать маршрут. Причины такого решения не уточняются. Возможно, это связано с противоречиями в требованиях к транспорту, о которых сообщил потенциальный участник закупки. В своём запросе он написал о невозможности соблюсти одновременно требования к высоте (не более 3 метров) и размещению на крыше кондиционера.
Напомним, что автобусы № 136к летом этого года вновь вышли на линию от Белого Хутора до Центрального автовокзала. Пока маршрут продолжает работать.
Автобусы № 222 должны будут ходить от посёлка Западный до перекрёстка улиц Молодогвардейцев и Братьев Кашириных.