В Челябинске ищут подрядчиков для двух автобусных маршрутов

Схожая ситуация случилась с маршрутом № 136к. Министерство дорожного хозяйства Челябинской области отменило аукцион по поиску подрядчика, который мог бы обслуживать маршрут. Причины такого решения не уточняются. Возможно, это связано с противоречиями в требованиях к транспорту, о которых сообщил потенциальный участник закупки. В своём запросе он написал о невозможности соблюсти одновременно требования к высоте (не более 3 метров) и размещению на крыше кондиционера.