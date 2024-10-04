Когда включат отопление в Минске и по всей Беларуси: что известно, информация энергетиков и министерства ЖКХ

В Беларуси на смену аномального теплому сентябрю пришло похолодание. Постепеннно отопление начали включать в школах, больницах, детских садах в Беларуси. Мы собрали, что известно о включении отопления в Минске в 2024 году.
Министр жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Трубило сообщил про наступление отопительного сезона с 1 октября 2024 года. Он акцентировал внимание на том, что котельные готовы к зиме. Так, в указанную дату Мингорисполком сообщил, что начался отопительный сезон в Минске. Отопление было дано в детские сады, школы, больницы, учреждения социального обеспечения, специализированные учебно-спортивные учреждения. Также с 1 октября стали отапливаться государственные архивы, библиотеки, гостиницы, музеи.
В «Минскэнерго» уточнили, что по причине обновленных норм отопление в больницах, садах, школах было дано 1 октября. Уточняется, что для этого необходимо, чтобы среднесуточная температура воздуха была +10 градусов не пять суток подряд, а трое.
Также в ведомстве рассказали про возможные сроки включения отопления в жилищном фонде Минска.
«Жилищному фонду придется немного подождать — решение о включении отопления в квартирах принимается при сохранении среднесуточной температуры наружного воздуха +8 °С и ниже в течение 3-х (ранее 5) суток подряд», — пояснили в «Минскэнерго».
Сказано, что отопление на промышленных предприятиях, офисах включат после того, как будет подключен к теплу жилой фонд. Кстати, Минская область объявила начало отопительного сезона и подключение к теплу жилья с 1 октября 2024 года.
Кроме того, в «Гродноэнерго» сообщили, что отопление включено в детских садах, больницах, школах, музеях, архивах, лечебно-профилактических учреждениях, библиотеках города 3 октября. Решение было принято по причине понижения температуры наружного воздуха.
Как сообщает БелТА, отопление включили 3 октября в объектах социальной сферы в Брестской области. Об этом рассказал начальник отдела котельного хозяйства и энергетики областного управления жилищно-коммунального хозяйства Сергей Ананьев.
По его словам, отопление было включено в детских садах, медучреждениях, школах, библиотеках и других объектах соцсферы в Барановичском, Ганцевичском, Ляховичском, Ивацевичском районах, частично — в Ивановском районе, а также в Барановичах. Он пояснил, что сроки у каждого района и города будут разные при учете фактически сложившихся температур.
Также 1 октября отопление дали в больницы, школы, сады и иные социальные объекты Витебской области, сообщает пресс-служба Витебского областного исполнительного комитета.
В Гомельском горисполкоме сообщили, что отопление в объектах социальной сферы Гомеля начнут включать с пятницы, 4 октября. Тепло дадут в больницы, школы, сады, учреждениях социального обеспечения, музеи и так далее.
Тем временем «Минскводоканал» сказал о возможных перебоях с холодной водой 4 и 5 октября.
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