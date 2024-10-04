Когда включат отопление в Минске и по всей Беларуси: что известно, информация энергетиков и министерства ЖКХ

По его словам, отопление было включено в детских садах, медучреждениях, школах, библиотеках и других объектах соцсферы в Барановичском, Ганцевичском, Ляховичском, Ивацевичском районах, частично — в Ивановском районе, а также в Барановичах. Он пояснил, что сроки у каждого района и города будут разные при учете фактически сложившихся температур.