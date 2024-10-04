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Волгоградцев предупредили о смертельно опасном вирусе из Африки

Случаи заражения лихорадкой Марбург, включая летальные, зарегистрированы уже в 7 из 30 округов восточноафриканской страны.

Более 70% зараженных в Африке — медики. Для исключения возможных эпидрисков для России специалисты Роспотребнадзора ведут непрерывный мониторинг обстановки: в пунктах пропуска через госграницу с помощью специальных тест-систем выявляют граждан с признаками инфекционных заболеваний.

Для справки. Лихорадка Марбург — это острое зоонозное вирусное заболевание, оно протекает тяжело, характеризуется высокой смертностью, геморрагическим синдромом, поражением печени и центральной нервной системы. Естественным резервуаром вируса лихорадки Марбург считаются плотоядные летучие мыши — от них вирус передается людям и может далее передаваться от человека к человеку. Специального противовирусного лечения или вакцины пока не разработано.

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