Роспотребнадзор рассказал приморцам, куда жаловаться на холодные автобусы

Пассажиры в Приморье имеют право пожаловаться на слишком душный или холодный общественный транспорт. Об этом в Telegram-канале «Управление Роспотребнадзора Приморского края» рассказал начальник отдела надзора на транспорте, гигиены труда и радиационной гигиены ведомства Дмитрий Транковский.
«Одним из наиболее эффективных способов повлиять на недобросовестных перевозчиков является направление претензии руководителю автотранспортной компании, в транспортном средстве которой вы совершали поездку и где вам оказали некачественную услугу. Руководитель автотранспортной организации обязан отреагировать на вашу претензию, повлиять на действия водителя, совершающего перевозку на конкретном транспортном средстве, и направить в ваш адрес исчерпывающий ответ о проведённой работе», — сказал Дмитрий Транковский.
Если же на претензию не ответили, по словам начальника отдела, можно обратиться в суд. Исковое заявление помогут составить в консультационном центре во Владивостоке по улице Сельская, 3б, кабинет 10, телефон 276 38 93.