Роспотребнадзор рассказал приморцам, куда жаловаться на холодные автобусы

«Одним из наиболее эффективных способов повлиять на недобросовестных перевозчиков является направление претензии руководителю автотранспортной компании, в транспортном средстве которой вы совершали поездку и где вам оказали некачественную услугу. Руководитель автотранспортной организации обязан отреагировать на вашу претензию, повлиять на действия водителя, совершающего перевозку на конкретном транспортном средстве, и направить в ваш адрес исчерпывающий ответ о проведённой работе», — сказал Дмитрий Транковский.