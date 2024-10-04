Какими продуктами себя обеспечивает Крым

«Объем господдержки крымского агропрома в этом году составит 2,7 млрд рублей. В рамках национальной цели “Устойчивая и динамичная экономика” к 2030 году объем производства сельхозпродукции увеличится на 25% по сравнению с 2021 годом», — написал он в своем Telegram-канале.