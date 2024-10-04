Какими продуктами себя обеспечивает Крым

«Объем господдержки крымского агропрома в этом году составит 2,7 млрд рублей. В рамках национальной цели “Устойчивая и динамичная экономика” к 2030 году объем производства сельхозпродукции увеличится на 25% по сравнению с 2021 годом», — написал он в своем Telegram-канале.
Юрий Гоцанюк уточнил, что производство зерновых к 2030 году должно вырасти на 42,5%, масличных культур — на 54,5%, плодов и ягод — на 110 тысяч тонн или 67%.
Кроме того, по его словам, в Крыму поэтапно вводят в оборот 125 тысяч га неиспользуемых сельхозугодий, что позитивно сказывается на увеличении посевных площадей и развития отрасли. А за счет повышения продуктивности поголовья планируется нарастить объемы продукции животноводства.
На данный момент в республике продолжается уборка плодово-ягодной продукции.
«По прогнозам, валовый сбор составит порядка 188 тысяч тонн. В текущем году будет заложено более 1,6 тыс. га молодых садов и виноградников», — отметил председатель Совмина РК.
Весной врио министра сельского хозяйства республики Алиме Зарединова рассказывала, что в Крыму за 2024 год заложат более 700 гектаров новых плодово-ягодных насаждений.
Субсидии на закладку новых садовых насаждений крымским аграриям выделяют ежегодно. Так, в 2023 году на поддержку садоводов было выделено 500 миллионов рублей. Они были потрачены на посадку новых деревьев, установку шпалер, капельное орошение и другие агротехнологические мероприятия.