Лучшие рок-альбомы сентября: тихий камбэк классиков метала, новые «Звери» и другие

Праздник разразился также и на другой улице, в городке ностальгирующих по нулевым: британская инди-рок-группа Snow Patrol выпустила восьмой альбом. В последний раз мир слышал их музыку в 2018-м: с тех пор много воды утекло и в мире, и в самой группе. Их теперь всего трое: Пол Уилсон и Джонни Куинн, оба игравшие в Snow Patrol больше 20 лет, покинули коллектив в прошлом году. Музыка от этого хуже не стала, хотя от нее и повеяло трогательными аффирмациями вроде «Счастье — это не цель, а путь».