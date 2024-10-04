Лучшие рок-альбомы сентября: тихий камбэк классиков метала, новые «Звери» и другие

Сентябрь сгорел, Билли Джо проснулся, вместе с ним свои заспанные головки подняли первые поклонники Хэллоуина. Сентябрь был переменчивый, но его осветили новости о трех поистине легендарных камбэках Linkin Park, Oasis и The Cure. Купаясь в лучах ностальгии и предвкушая будущее, вы могли с легкостью пропустить интересные альбомы этого месяца. До чего удачно, что вы открыли эту страницу: сейчас мы это исправим.
Нашу подборку открывает новый альбом классиков отечественной рок-сцены «Танцы минус», получивший вроде и оптимистичное, а вроде и неопределенное название «Дальше будет». Что именно будет, музыканты не поясняют: видимо, этот вопрос должен остаться слушателю на домыслы. Как минимум дальше будет приятно вновь послушать просто качественный рок, а иногда для счастья только это и необходимо.
Хотя камбэк The Black Dahlia Murder случился уже пару месяцев назад, да и в целом культовые дэт-металисты далеко не уходили, это не лишает его фееричности. Напомним, в 2022-м группа потеряла фронтмена: причина смерти Тревора Стрнада не разглашалась, но многие сделали вывод, что он покончил с собой. Оставшиеся участники недолго думали и заявили, что продолжат путь, а затем выступили в обновленном составе на трибьют-концерте в честь усопшего. Место вокалиста занял Брайан Эшбах, до этого игравший на позиции ритм-гитариста.
Переждав годик, группа снова засела в студии, а в этом месяце с помпой вернулась в наши плейлисты. Что тут еще скажешь, кроме: «Проходите, дорогие друзья, мы вас заждались»? Кто знает, быть может, если бы Linkin Park сразу так поступили, то и не было бы никаких споров вокруг новой вокалистки?
Сравнительно тихий камбэк совершила также другая группа, которую впору назвать классиками метала — правда, другого его направления, симфонического. Nightwish выпустили десятый альбом. Слово, попавшее в его название, никак не переводится, но, по словам мультиинструменталиста Троя Донокли, оно символизирует течение времени, смертность и наследие предков. Иначе выражаясь, после ухода из группы Марко Хиеталы Nightwish явно настроены философски.
Примечательно, что музыканты приняли решение не гастролировать в поддержку альбома. Объяснили тем, что устали от изнурительного графика переездов с места на место. В эпоху, когда живые выступления статистически составляют наибольшую часть заработка музыкантов, подобная способность приоритизировать свое благосостояние вызывает исключительно уважение.
К слову, если вы заинтересовались концепцией альбома, в Звук Медиа выходил подробный текст на эту тему.
У кого-кого, а у этой белорусской группы совершенно точно началась белая полоса. Вскоре после того, как их популярность расползлась далеко за пределы родного Минска, их начали наперебой приглашать на зарубежные площадки. Карьера взлетела ввысь, и вместе с переменой декораций на Лос-Анджелес «Молчат дома» решили переменить так же и свое звучание.
Если раньше их музыку сравнивали с мрачным упадничеством Виктора Цоя, то теперь в них видят то ли New Order, то ли Depeche Mode, объевшихся драниками. Кого-то эта перемена удивит и обрадует, других может и разочаровать. Мы же рекомендуем послушать альбом и составить собственное мнение, а затем ознакомиться с музыкой других упомянутых исполнителей и решить для себя, правда ли их творчество схоже.
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Не всегда стабильность — признак мастерства, но в случае этой, как ни удивительно, южноафриканской группы все именно так. The Surface Seems So Far — девятый альбом Seether, и в нем группа продолжает тянуть лямку постгранжа, за который не стыдно. В программе — привычные тексты о самобичевании и прочих мрачных мыслишках, а также внезапные библейские отсылки. Последние, к слову, от всей души ждем в новом альбоме Skillet 1 ноября.
Все рано или поздно взрослеют, и очень немногим удается «красиво уйти» от старения. «Звери» тем не менее попытались это сделать, записав неожиданный и тем интересный альбом о народном, человеческом и откровенно патриотичном.
Важно здесь то, что «фолк» — это не столько описание звучания пластинки, хотя и это тоже, сколько ее главная идея. Под неожиданным для «Зверей» словом скрывается мягкий русский рок с далеко идущими и важными вечными идеями. Замысел необычный и наверняка поставил многих поклонников коллектива в тупик: но именно это, пожалуй, и делает его достойным вашего внимания.
Праздник разразился также и на другой улице, в городке ностальгирующих по нулевым: британская инди-рок-группа Snow Patrol выпустила восьмой альбом. В последний раз мир слышал их музыку в 2018-м: с тех пор много воды утекло и в мире, и в самой группе. Их теперь всего трое: Пол Уилсон и Джонни Куинн, оба игравшие в Snow Patrol больше 20 лет, покинули коллектив в прошлом году. Музыка от этого хуже не стала, хотя от нее и повеяло трогательными аффирмациями вроде «Счастье — это не цель, а путь».
Пока за рубежом буйно расцветает так называемый ню-металкор, отечественная сцена не отстает и точно так же перекладывает привычные рамки жанра на актуальные веяния. Для своего второго альбома «Мегамозг» откровенно использует в качестве вдохновения Slipknot, причем это касается не только звучания, но даже дизайна масок и концертных комбинезонов. Сложно обвинять ребят в заимствовании, ибо, в конце концов, кому не хотелось хотя бы на мгновение стать Кори Тейлором? Это вам, конечно, не хайповый ню-металкор thrown или Graphic Nature, зато по-русски и, как выразились сами музыканты, «громко, патриотично и навсегда».
Новый лонгплей британской группы Pale Waves — настоящая находка для тех, кто следит за всеми новомодными явлениями и молодыми исполнителями. В начале пути ребят предсказуемо сравнивали с Paramore и Аврил Лавин, но вот уже в третьем альбоме изо всех сил они стараются найти собственный стиль. В этот раз они как никогда близки к альт-поп-направлению. Цель крайне похвальна; особенно приятно то, что пока что Pale Waves поддерживает попутный ветер.
На сладкое мы оставили рок-музыку в самом прекрасном из ее исполнений — живом. «Мельница» продолжают славную традицию дарить фанатам подарки в виде концертных альбомов: аналогичным образом в этом году уже поступили «Агата Кристи», «Ночные снайперы» и Lumen.
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