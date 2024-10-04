Олбани
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
СВО
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вокалист Адам Гонтье вернулся в группу Three Days Grace

Канадские рокеры Three Days Grace объявили о возвращении фронтмена Адама Гонтье, покинувшего коллектив в 2013 году. Он будет петь в новом составе группы вместе с Мэттом Уолстом, выступавшим с Three Days Grace на протяжении последнего десятилетия.

Источник: Звук

Канадские рокеры Three Days Grace объявили о возвращении фронтмена Адама Гонтье, покинувшего коллектив в 2013 году. Он будет петь в новом составе группы вместе с Мэттом Уолстом, выступавшим с Three Days Grace на протяжении последнего десятилетия.

Three Days Grace намекнули на возвращение Гонтье ранее на этой неделе, опубликовав в своих соцсетях голосовое сообщение: «Привет, Мэтт, это Адам. Я задерживаюсь на несколько минут, но скоро буду в студии. Можешь всем сказать?».

На официальном сайте группы Адам Гонтье оставил комментарий по поводу своего воссоединения с коллективом.

Я чувствую, что все прошло гладко, лучше, чем мы ожидали. Мы как будто вернулись в одну комнату и продолжили с того места, на котором остановились. Мы так долго были друзьями, что вполне естественно снова собраться вместе.

Адам Гонтье.

музыкант.

О своих эмоциях также рассказал Мэтт Уолст.

Было очень весело и вдохновляюще работать над этим альбомом. Объединить более 20 лет творчества Three Days Grace и сделать то, чего еще не делала ни одна группа. Я очень рад, что фанаты это услышат!

Мэтт Уолст.

музыкант.

Кроме этого Three Days Grace написали, что скоро они поделятся подробностями по поводу новой музыки. Последний альбом группы, Explosions, вышел в 2022 году.

Ранее музыкальный мир потрясла новость о прекращении вражды между братьями Галлахер и воссоединении группы Oasis.