Вокалист Адам Гонтье вернулся в группу Three Days Grace

Канадские рокеры Three Days Grace объявили о возвращении фронтмена Адама Гонтье, покинувшего коллектив в 2013 году. Он будет петь в новом составе группы вместе с Мэттом Уолстом, выступавшим с Three Days Grace на протяжении последнего десятилетия.
Three Days Grace намекнули на возвращение Гонтье ранее на этой неделе, опубликовав в своих соцсетях голосовое сообщение: «Привет, Мэтт, это Адам. Я задерживаюсь на несколько минут, но скоро буду в студии. Можешь всем сказать?».
На официальном сайте группы Адам Гонтье оставил комментарий по поводу своего воссоединения с коллективом.
Я чувствую, что все прошло гладко, лучше, чем мы ожидали. Мы как будто вернулись в одну комнату и продолжили с того места, на котором остановились. Мы так долго были друзьями, что вполне естественно снова собраться вместе.
Адам Гонтье.
музыкант.
О своих эмоциях также рассказал Мэтт Уолст.
Было очень весело и вдохновляюще работать над этим альбомом. Объединить более 20 лет творчества Three Days Grace и сделать то, чего еще не делала ни одна группа. Я очень рад, что фанаты это услышат!
Мэтт Уолст.
музыкант.
Кроме этого Three Days Grace написали, что скоро они поделятся подробностями по поводу новой музыки. Последний альбом группы, Explosions, вышел в 2022 году.
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