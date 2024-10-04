Олбани
+11°
местами туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
СВО
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В «Роскачестве» назвали худшие бренды растительного масла

Озвучены худшие бренды растительного масла. О них рассказали в «Роскачестве».

Было проведено исследование, в ходе которого специалисты проанализировали 57 образцов популярных марок растительного масла. Основным нарушением стало расхождение в заявленных характеристиках и фактических показателях. Более всего несоответствий обнаружено в брендах «Империя Солнца», «Кубань» и «Золотой стандарт».

Кроме того, в двух марках были выявлены отклонения по содержанию жирных кислот (таковыми оказались Green Ray и «Кубань»). В «Роскачестве» предупредили, что такой показатель может обернуться негативными последствиями для здоровья.