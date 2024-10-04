В «Роскачестве» назвали худшие бренды растительного масла

Было проведено исследование, в ходе которого специалисты проанализировали 57 образцов популярных марок растительного масла. Основным нарушением стало расхождение в заявленных характеристиках и фактических показателях. Более всего несоответствий обнаружено в брендах «Империя Солнца», «Кубань» и «Золотой стандарт».
Кроме того, в двух марках были выявлены отклонения по содержанию жирных кислот (таковыми оказались Green Ray и «Кубань»). В «Роскачестве» предупредили, что такой показатель может обернуться негативными последствиями для здоровья.