Эксперт объяснил, почему PayPal, Apple Pay и Google Pay до сих пор не работают в Узбекистане

Крупные компании, такие как Google и Apple, не готовы размещать свои серверы в Узбекистане только для того, чтобы обеспечить работу этих сервисов на территории страны. Однако, по мнению Курбанова, это требование излишне. На самом деле, платёжные системы Apple Pay и Google Pay не передают персональные данные граждан сверх того, что уже используется при регистрации электронной почты или других онлайн-услуг. Таким образом, размещение серверов в Узбекистане вовсе не является необходимостью.