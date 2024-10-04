Житель Янгиюльского района выпустил на волю свыше 30 ядовитых кобр: жители в панике, власти проводят расследование

По словам местных жителей, мужчина, проживающий в махалле «Туябугуз», незаконно содержал и разводил более 30 ядовитых кобр в домашних условиях. После того как его деятельность была разоблачена, он, не дожидаясь вмешательства правоохранительных органов, выпустил змей на свободу, заявив, что отпустил их в горах. Однако часть кобр осталась в округе, что вызвало панику среди населения.
Кобры представляют серьёзную угрозу для жизни людей, особенно в жилых районах, где дети и домашние животные могут стать их случайными жертвами. Именно поэтому местные жители начали самостоятельно ловить змей, чтобы обезопасить себя и своих близких.
Для расследования этого опасного инцидента была создана специальная рабочая группа. В неё вошли сотрудники различных ведомств: экологии, представители органов внутренних дел, МЧС, Комитета ветеринарии и развития животноводства, санитарно-эпидемиологической службы, отдела благоустройства, а также глава махалли и активисты. Целью группы является выяснение всех обстоятельств происшествия и принятие необходимых мер для устранения угрозы.
По предварительным данным, 44-летний мужчина незаконно содержал в своём доме азиатских кобр. Эти змеи относятся к категории особо опасных и занесены в Красную книгу. Мотивом для разведения кобр мог стать их яд, который высоко ценится на чёрном рынке. Однако точные причины, по которым мужчина решился на этот рискованный шаг, остаются неясными. По неизвестным причинам змеи были выпущены на волю. Местные жители убили двух кобр.
Рабочая группа уже начала дезинфекцию близлежащих домов и проводит разъяснительные беседы с жителями. Жителям рекомендуется временно изолировать домашних животных и соблюдать осторожность. Сотрудники внутренних дел проводят предварительное расследование в отношении мужчины, выясняя все детали его незаконной деятельности.
На данный момент власти продолжают следить за ситуацией, и дополнительные подробности по делу будут предоставлены позже.