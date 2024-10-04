Житель Янгиюльского района выпустил на волю свыше 30 ядовитых кобр: жители в панике, власти проводят расследование

По словам местных жителей, мужчина, проживающий в махалле «Туябугуз», незаконно содержал и разводил более 30 ядовитых кобр в домашних условиях. После того как его деятельность была разоблачена, он, не дожидаясь вмешательства правоохранительных органов, выпустил змей на свободу, заявив, что отпустил их в горах. Однако часть кобр осталась в округе, что вызвало панику среди населения.