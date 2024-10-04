В Ташкенте официально открылся Американский университет технологий

1 октября в столице Узбекистана состоялась официальная церемония открытия Американского университета технологий, созданного в сотрудничестве с Аризонским государственным университетом, занимающим 182-е место в рейтинге Times Higher Education, и компанией Cintana Education из США. Новый университет был создан с целью внедрения передовых образовательных технологий и подготовки специалистов международного уровня.
Основные цели и направления
Университет направлен на подготовку высококвалифицированных кадров по международным стандартам в таких востребованных отраслях, как:
- инженерия;
- здравоохранение;
- информационные технологии;
- архитектура и дизайн;
- экономика и финансы;
- международные отношения.
Цель создания этого учебного заведения заключается в расширении возможностей для получения качественного высшего образования, внедрении передового зарубежного опыта в образовательные программы и формировании новых поколений специалистов, которые смогут конкурировать на международной арене.
Учебные программы и перспективы
В 2024/2025 учебном году студенты смогут поступить на бакалаврские программы по таким направлениям, как «Международная торговля» и «Программная инженерия». В дальнейшем планируется расширение учебных программ, в результате чего выпускники смогут получать дипломы не только Аризонского государственного университета, но и других ведущих вузов США.
Обучение в Американском университете технологий будет платным, а условия приема и стоимость обучения будут определяться администрацией университета.
Один из ключевых аспектов нового вуза — партнерские отношения с зарубежными университетами, что позволит студентам обучаться по моделям «3+1» для бакалавриата (три года в Узбекистане и один год за рубежом) и «1+1» для магистратуры (один год в Узбекистане и один год в США). Также планируется запуск дистанционного обучения.
Университет будет выдавать дипломы, признанные как в Узбекистане, так и в США. Это предоставит выпускникам возможность работать как в своей стране, так и за границей.
Инвестиции и развитие
Компания Cintana Education обязалась инвестировать в развитие университета 50 миллионов долларов. В период с 2024 по 2030 год будет вложено 30 миллионов долларов, а в 2030—2035 годах — еще 20 миллионов долларов. Не менее 50% этих средств будет направлено на формирование материально-технической базы учебного заведения.
На первом этапе университет будет располагаться на улице Бешагач, дом 1, однако до 1 сентября 2025 года планируется выделение необходимого земельного участка для строительства полноценного кампуса.
Таким образом, новый Американский университет технологий обещает стать важной образовательной платформой в Узбекистане, предоставляющей студентам уникальные возможности для обучения и дальнейшей профессиональной реализации на международном уровне.