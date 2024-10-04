В Ташкенте официально открылся Американский университет технологий

Один из ключевых аспектов нового вуза — партнерские отношения с зарубежными университетами, что позволит студентам обучаться по моделям «3+1» для бакалавриата (три года в Узбекистане и один год за рубежом) и «1+1» для магистратуры (один год в Узбекистане и один год в США). Также планируется запуск дистанционного обучения.