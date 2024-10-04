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Аварийный дом на улице Демьяна Бедного в Иркутске расселят до конца года

Жителям предложат квартиры в микрорайоне Ново-Ленино.

Источник: Комсомольская правда

В Иркутске жильцов дома на улице Демьяна Бедного 26 расселят до конца 2024 года. Как сообщили в пресс-службе администрации города, проживающих в аварийном здании переселят в новые блок-секции в микрорайоне Ново-Ленино, а также квартиры купленные на вторичном рынке.

— Отметим, что процедура признания дома аварийным носит заявительный характер. Для этого собственникам следует обратиться с заявлением в межведомственную комиссию. В пакет документов обязательно входит заключение специализированной организации, которая провела обследование многоквартирного дома, — пояснили в администрации Иркутска.

Что касается соседнего дома, то он не признан аварийным. Поэтому если его жители хотят быть включены в программу переселения им нужно выполнить вышеперечисленные действия. Без прохождения процедуры расселение будет невозможно.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что глава Следкома России взял на контроль ситуацию с не расселением жильцов дома по улице Демьяна Бедного.