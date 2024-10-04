Выставка к юбилею Бориса Рыжего открылась в Москве

«Как будто ты гуляешь по какому-то району на Васильевском острове, видишь эти брандмауэры, видишь какие-то граффити. Облупившаяся штукатурка — в ней какая-то нежность и хрупкость. Это какой-то сразу ранний Достоевский, Гоголь», — прокомментировала экспозицию художник выставки Елизавета Минаева.