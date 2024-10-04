Выставка к юбилею Бориса Рыжего открылась в Москве

В Москве открылась выставка «Борис Рыжий. Последний классик», приуроченная к 50-летию со дня рождения поэта.
Экспозиция представляет собой набор образов, отражающих жизнь поэта. Среди экспонатов — песчаный силуэт уральского хребта, обрамленный тракторной цепью, метафорические лабиринты петербургских улиц и увеличенные до размера строительных блоков кубики LEGO из стихотворения, посвященного сыну Рыжего.
«Как будто ты гуляешь по какому-то району на Васильевском острове, видишь эти брандмауэры, видишь какие-то граффити. Облупившаяся штукатурка — в ней какая-то нежность и хрупкость. Это какой-то сразу ранний Достоевский, Гоголь», — прокомментировала экспозицию художник выставки Елизавета Минаева.
Идеологом выставки стал рэпер Рич, который не раз использовал стихи Рыжего в своих песнях. Музыкант хотел создать стильную и панковскую экспозицию, чтобы отдать дань уважения поэту.
Выставка проходит в Боярских Палатах СТД РФ с 4 октября по 10 ноября ежедневно с 14:00 до 22:00.
Ранее, 18 сентября, в столице открылась выставка к юбилею режиссера Владимира Меньшова. Экспозиция «Меньшов/Москва 85/45» в подземном музее «Зарядье» была приурочена к 85-летию режиссера и 45-летию фильма «Москва слезам не верит».