Потепление до 30 градусов пообещали в некоторых регионах Казахстана в выходные

Как пояснили синоптики, под влиянием Скандинавского антициклона в западных, 5—6 октября в северных и восточных регионах страны погода будет сухой и солнечной, днем солнце прогреет воздух на западе до +23…+30, на севере и востоке до +15…+23 градусов, при этом в ночные часы температура воздуха опустится до минусовых значений.