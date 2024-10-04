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Потепление до 30 градусов пообещали в некоторых регионах Казахстана в выходные

До 30 градусов тепла ожидается в некоторых регионах Казахстана в ближайшие дни, с 5 по 7 октября. О погоде в выходные рассказали в пресс-службе «Казгидромет», передает NUR.KZ.

Сейчас в Олбани: +10° 0 м/с 93% 759 мм рт. ст. +14°
Источник: Nur.kz

Как пояснили синоптики, под влиянием Скандинавского антициклона в западных, 5—6 октября в северных и восточных регионах страны погода будет сухой и солнечной, днем солнце прогреет воздух на западе до +23…+30, на севере и востоке до +15…+23 градусов, при этом в ночные часы температура воздуха опустится до минусовых значений.

Ближе к 7 октября на север и восток начнут пробиваться дождевые облака холодного атмосферного фронта, с которым ожидается осадки преимущественно дождь, усиление ветра и понижение дневных температур воздуха.

А на юге и в центре страны, под влиянием атмосферных фронтов, с 5 по 7 октября ожидаются дожди.

6—7 октября в горных районах — сильные дожди и грозы, а также усиление ветра, а ночью и утром в горных районах туман.

Отметим, ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается в Казахстане в октябре.

В течение первой декады на большей части республики, с прохождением атмосферных фронтов, прогнозируются дожди, усиление ветра с порывами до 15−25 м/с. В северной половине, на востоке, в горных районах юго-востока в ночные часы возможен переход дождя в мокрый снег. В отдельные дни с влиянием антициклона прогнозируется прекращение осадков.

В конце первой декады по республике установится вновь теплая погода, в северной половине воздух прогреется до +10…+18 градусов, в южной половине и на западе республики — до +20…+28 градусов.

Во второй и третьей декадах месяца в северной половине страны прогнозируется неустойчивый характер погоды, ожидаются осадки — дождь, мокрый снег, а также порывистый ветер, гололед и туманы. В южной половине Казахстана погода будет преимущественно без осадков.

Однако не исключены дни, когда с обострением фронтальных разделов пройдут осадки, преимущественно в виде дождя.