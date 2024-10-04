Потепление до 30 градусов пообещали в некоторых регионах Казахстана в выходные

Как пояснили синоптики, под влиянием Скандинавского антициклона в западных,
Ближе к 7 октября на север и восток начнут пробиваться дождевые облака холодного атмосферного фронта, с которым ожидается осадки преимущественно дождь, усиление ветра и понижение дневных температур воздуха.
А на юге и в центре страны, под влиянием атмосферных фронтов, с 5 по 7 октября ожидаются дожди.
Отметим, ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается в Казахстане в октябре.
В течение первой декады на большей части республики, с прохождением атмосферных фронтов, прогнозируются дожди, усиление ветра с порывами до 15−25 м/с. В северной половине, на востоке, в горных районах юго-востока в ночные часы возможен переход дождя в мокрый снег. В отдельные дни с влиянием антициклона прогнозируется прекращение осадков.
В конце первой декады по республике установится вновь теплая погода, в северной половине воздух прогреется до +10…+18 градусов, в южной половине и на западе республики — до +20…+28 градусов.
Во второй и третьей декадах месяца в северной половине страны прогнозируется неустойчивый характер погоды, ожидаются осадки — дождь, мокрый снег, а также порывистый ветер, гололед и туманы. В южной половине Казахстана погода будет преимущественно без осадков.
Однако не исключены дни, когда с обострением фронтальных разделов пройдут осадки, преимущественно в виде дождя.