Супругов охватил ужас, когда они узнали, что произошло в их квартире с предыдущими жильцами: «Съехали, несмотря на ипотеку»

КП-Иркутск продолжает следить за судьбой молодой супружеской пары Ольги и Вячеслава Деменковых из столицы Приангарья, которые остались без квартиры, но с ипотекой. Семья приобрела «квадраты» на заемные средства, а через некоторое время узнала, что сделка оформлена незаконно, а ранее здесь было совершено жестокое убийство…
Разбирательства продолжались больше года. В итоге суд решил, что новые владельцы должны съехать из квартиры, но при этом за ними до сих пор остается обязанность ежемесячно вносить платежи за кредит…
Мечтали о собственном жилье.
Ольга и Вячеслав вместе 13 лет. Познакомились в Иркутске, еще в студенчестве. В 2017 году поженились и начали снимать квартиру. При этом на протяжении пяти лет копили на первоначальный взнос по ипотеке, чтобы обзавестись собственным семейным гнездышком. Обходились без чьей-либо помощи, брались за любую подработку.
В 2021 году Деменковы стали счастливыми обладателями двухкомнатной квартиры на бульваре Рябикова, стоимостью 3,5 миллиона рублей. Сделка прошла без проблем: продавец предоставил все необходимые документы. Среди них была и справка о том, что других жильцов в квартире нет. Вячеслав и Ольга отметили новоселье, сделали ремонт, купили необходимую технику и мебель. Начали уже задумываться о том, чтобы завести ребенка. Но планы семьи нарушила внезапная повестка в суд… Деменковых вызвали в качестве ответчиков по делу о незаконной продаже квартиры.
— Выяснилось, что в нашей квартире был прописан некий Василий Вронин (имя изменено — прим. Редакции). Он же и обратился в суд, требуя, чтобы его восстановили в правах собственности и вернули ему квартиру, которую, по его словам, у него похитили, — рассказывала Ольга Деменкова. — Несколько лет мужчина находился на лечении, но оно завершилось, и теперь он должен вернуться домой. Его интересы в суде защищал представитель медучреждения. Сам Вронин в суд не приходил, мы его никогда не видели…
Квартиры нет, а ипотека есть.
В ходе судебных разбирательств Деменковы узнали жуткую правду о прошлых владельцах своей квартиры. Ранее в ней проживал Василий вместе с престарелой матерью. Жилплощадь была приватизирована, мужчина и женщина имели в ней равные доли. В декабре 2012 года Вронин жестоко убил свою мать. Сначала ударил по голове, а затем утопил в ванной с кипятком. Страшные крики слышал весь подъезд…
— После убийства Вронин почему-то остался жить в своей квартире, а не находился в СИЗО. На суде это засчитают как фактическое принятие наследства…
Как узнали Ольга и Вячеслав, пока Вронин был на лечении, квартира пустовала несколько лет. Впервые ее продали в 2020 году. И самое интересное то, что, судя по документам, зарегистрированным в Росреестре, мать Вронина, которая на тот момент была уже мертва как восемь лет, якобы присутствовала при сделке, заверенной нотариально. Как продали квартиру? Кто это сделал? Ответов на эти вопросы нет. Но после этого жилплощадь продавали и покупали еще несколько раз. Деменковы стали уже четвертыми обладателями в этой цепочке.
— Продавец, у которой мы купили квартиру, узнала о ее страшном прошлом от соседей, и решила от нее избавиться. Но нам при сделке, конечно же, ничего об этом не рассказала.
Супруги обратились за помощью к юристам, начались разбирательства. В итоге суд признал право Василия Вронина на ½ жилплощади, а все проведенные сделки — недействительными. При этом Деменковы остались должны банку 3 миллиона рублей. Семья не могла даже позволить снять себе квартиру, поскольку все деньги уходили на погашение задолженности.
Ольга и Вячеслав подали апелляционную жалобу. В январе 2024 года служители Фемиды удовлетворили ее и признали Деменковых добросовестными покупателями. Это дало им возможность побороться за свои права и попробовать получить компенсацию от государства. Супруги съехали из квартиры на Рябикова, но до сих пор продолжают ежемесячно вносить платежи по ипотеке.
Выиграли суд и сняли фильм.
Съехав из квартиры, которая должна была стать их семейным гнездышком, Деменковы первое время жили у родителей Вячеслава, а через несколько месяцев сняли собственное жилье.
— Чтобы справиться с финансовой нагрузкой, Слава уезжал на несколько месяцев работать на Сахалин. Хозяин квартиры, которую мы снимаем, знает нашу историю и пошел нам навстречу, уступив в цене, — рассказывает Ольга. — Также мы подали в суд на бывшего продавца квартиры о возмещении убытков. Ведь она знала о том, что произошло в этой квартире, и умышленно не сообщила нам!
Служители Фемиды встали на сторону молодой семьи, обязав продавца выплатить им стоимость квартиры 3,5 миллиона рублей, а также юридические издержки. Однако исполнить решение суда не так просто.
— Продавец будто подготовилась к такому исходу событий и, получается, что возвращать ей особо-то и нечего. На суд она не приходила, присутствовал только ее адвокат. Мы обратились к судебным приставам. Но они проверяют ее счета и там нет никаких поступлений. За полгода ни одной копейки… Если исполнительное производство не будет отработано, мы можем подать в суд на министерство финансов. Это будет уже следующей инстанцией. Но это случится не раньше, чем в январе. Мы понимаем, что шансы малы, но обязаны попробовать! Иначе мы так и будем платить ипотеку еще 25 лет…
Еще один способ рассчитаться с долгами перед банком за квартиру — это выручка с проката фильма, в основу которого легла история Деменковых. Как ранее рассказывала КП-Иркутск, эта идея возникла у режиссера и сценариста Владислава Перуновского. Он и его команда следили за всеми событиями и предложили Вячеславу и Ольге помощь. Бесплатно!
— Решение нестандартное. Но немного подумав, мы согласились, поскольку с несправедливостью нужно бороться разными способами, — ранее говорила Ольга.
Сценарий написали еще в начале года. Несмотря на всю серьезность ситуации, это будет комедия. Съемки картины под названием «#СЪЕХАВШИЕ» проходили все лето. Главных героев, Вячеслава и Ольгу, сыграли профессиональные актеры.
— В съемках приняли участие больше 70 человек. В том числе и известные люди, которые снимались в разных телевизионных проектах и шоу. Также приезжали ребята из других регионов. Меня очень впечатлила атмосфера. То, что люди, у которых есть свои дела, проблемы, нашли время выучить тексты, помочь с реквизитом, договориться с местом для съемок, локациями
В настоящий момент фильм находится в процессе монтажа, пишутся саундтреки. Этот процесс будет не быстрым, поскольку участники команды совмещают его с основной работой.
— Если все будет хорошо, то мы получим лицензию, и фильм можно уже будет презентовать и выпускать в прокат. Пока рассчитываем на то, что зрители смогут увидеть его осенью 2025 года. На стадию продакшена требуются определенные средства, поэтому если у кого-то возникнет желание помочь, можно присоединиться к команде!