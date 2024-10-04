Супругов охватил ужас, когда они узнали, что произошло в их квартире с предыдущими жильцами: «Съехали, несмотря на ипотеку»

— Продавец будто подготовилась к такому исходу событий и, получается, что возвращать ей особо-то и нечего. На суд она не приходила, присутствовал только ее адвокат. Мы обратились к судебным приставам. Но они проверяют ее счета и там нет никаких поступлений. За полгода ни одной копейки… Если исполнительное производство не будет отработано, мы можем подать в суд на министерство финансов. Это будет уже следующей инстанцией. Но это случится не раньше, чем в январе. Мы понимаем, что шансы малы, но обязаны попробовать! Иначе мы так и будем платить ипотеку еще 25 лет…