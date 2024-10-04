Жители Волгограда назвали своих любимых школьных учителей

По данным портала SuperJob, у 15% наших земляков любимыми преподавателями были учителя русского языка и литературы. На втором месте оказались учителя математики (13%), а на третьем — истории (12%). Еще 9% опрошенных выразили признательность своему учителю в начальных классах. У 7% волгоградцев лучшие школьные уроки проходили в кабинетах иностранного языка и биологии, а еще у 5% респондентов сложились хорошие отношения с учителями географии или физики.