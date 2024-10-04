Жители Волгограда назвали своих любимых школьных учителей

По данным портала SuperJob, у 15% наших земляков любимыми преподавателями были учителя русского языка и литературы. На втором месте оказались учителя математики (13%), а на третьем — истории (12%). Еще 9% опрошенных выразили признательность своему учителю в начальных классах. У 7% волгоградцев лучшие школьные уроки проходили в кабинетах иностранного языка и биологии, а еще у 5% респондентов сложились хорошие отношения с учителями географии или физики.
У 4% жителей любимый учитель вел информатику, у 3% — химию, еще у 2% — физическую культуру. По 1% опрошенных назвали в качестве любимого педагога учителей ОБЖ, музыки или рисования.
Отвечая на вопрос, кто преподавал их любимый школьный предмет, женщины чаще всего называли учителей русского языка и биологии, а мужчины — учителей математики, географии и физики. У тех, кто сейчас зарабатывает больше 100 тыс. рублей в месяц, складывались доброжелательные отношения с преподавателями математики, истории, физики и химии.