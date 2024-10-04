Около тысячи экскурсий, мастер-классов и тренировок пройдет в столичных парках этой осенью

«45 парков приглашают в кружки, клубы и секции. Благодаря теплой погоде в сентябре для москвичей и туристов организовали около 1,5 тысячи мероприятий. До конца ноября запланировано еще порядка тысячи экскурсий, познавательных, творческих и спортивных занятий. С наступлением холодов большинство из них будет проходить на крытых площадках», — рассказала Наталья Сергунина, заместитель мэра Москвы.
Послушать классику и выучить иностранный язык
В Парке Горького для горожан проходят пленэры, концерты классической музыки, тренировки беговых клубов, в Нескучном саду — занятия по мини-футболу. Для детей и подростков работает «Зеленая школа», в которой можно освоить самые разные творческие техники, включая лепку из глины, бисероплетение и рисование.
Выполнять упражнения по растяжке и общей физической подготовке детей научат в парке «Кузьминки». По четвергам в 18:00 опытные тренеры проводят занятия по йоге в игровой форме. Для взрослых тренировки организуют по понедельникам в 10:00 и по четвергам в 19:00. По субботам в 09:00 можно поучаствовать в пробежке по трассе длиной пять километров. Маршрут пролегает по живописным местам: вдоль трех прудов, плотины, старинной усадьбы и памятников архитектуры. Готовиться к забегу предлагают по вторникам и четвергам в 20:00.
В саду имени Н. Э. Баумана возобновили курс актерского мастерства для детей — занятия проходят по понедельникам и средам в 12:00. Во вторник и четверг в 12:30 здесь собираются любители скандинавской ходьбы, а по субботам в 12:00 — желающие пройти арт-терапию. Кроме того, в парке организуют встречи клубов по изучению иностранных языков и танцевальные занятия.
На площадке «Академгородок» в ландшафтном парке «Митино» проводят мастер-классы по археологии, гончарному делу, книжной печати, а также экскурсии, квесты по историческим выставкам и настольные игры.
Танцы, диджейские сеты и исторические экскурсии
В парке «Сокольники» работает Дом детского творчества, где открыты кружки и студии по хореографии, актерскому мастерству, изобразительному искусству и многим другим направлениям. Кроме того, здесь можно посещать бесплатные спортивные секции по атлетической гимнастике, многоборью, бегу и танцам. А в большом розарии до 15 октября можно успеть застать вторую волну цветения роз.
Посетителей Измайловского парка знакомят с азами профессии диджея. Занятия проходят по средам, пятницам в 18:00 и по воскресеньям в 13:00. В фотошколе желающих учат работать в разных жанрах и ретушировать снимки. Бесплатные занятия проводят по средам и четвергам в 20:00, а также по воскресеньям в 16:00. Здесь же проходят спортивные и танцевальные тренировки, а по выходным — показы детских спектаклей.
В павильоне «Музей “Семья”» в парке «Красная Пресня» работают бесплатные кружки для детей и подростков. Они могут попробовать вырастить рассаду, узнать о тайнах космоса или создать фоторамку из гипса.
Музей-заповедник «Коломенское» подготовил несколько осенних проектов. В частности, до конца октября организуют прогулки по исторической территории Государева двора и Вознесенского яблоневого сада. Для маленьких гостей со среды по воскресенье проводят музейные занятия и мастер-классы: им предлагают исследовать дворец царя Алексея Михайловича, усадьбы кузнеца, крестьянина и пасечника, а также создать сувениры в русском стиле.
Бесплатные занятия по прикладному искусству для взрослых и детей можно посетить в Бабушкинском парке. По вторникам и средам в 16:00, по пятницам и субботам в 15:00 здесь учат делать своими руками предметы интерьера: вазы, украшенные в технике декупаж, креативные подсвечники, памятные магниты, оригинальные баночки для хранения специй и многое другое. Кроме того, в парке организуют танцевальные вечера для жителей столицы старшего поколения и занятия по скандинавской ходьбе.
В парке «Фили» по четвергам в 10:30 мамы с детьми занимаются в клубе «Филимама». Парк «Ангарские пруды» по субботам приглашает посмотреть фильмы, снятые при поддержке Русского географического общества, и присоединиться к утренним пробежкам. А в парке «Северное Тушино», помимо бесплатных спортивных и творческих занятий, проходят встречи клуба собаководов.
Расписание программ публикуют на сайтах парков. На некоторые мероприятия требуется предварительная регистрация или билет.
В этом году 14 московским паркам исполняется более 50 лет.
Обо всех сезонных событиях в столице можно узнать на специальной странице «Осень в Москве» в туристическом сервисе Russpass.