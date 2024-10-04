Около тысячи экскурсий, мастер-классов и тренировок пройдет в столичных парках этой осенью

Выполнять упражнения по растяжке и общей физической подготовке детей научат в парке «Кузьминки». По четвергам в 18:00 опытные тренеры проводят занятия по йоге в игровой форме. Для взрослых тренировки организуют по понедельникам в 10:00 и по четвергам в 19:00. По субботам в 09:00 можно поучаствовать в пробежке по трассе длиной пять километров. Маршрут пролегает по живописным местам: вдоль трех прудов, плотины, старинной усадьбы и памятников архитектуры. Готовиться к забегу предлагают по вторникам и четвергам в 20:00.