В Татарстане в выходные начнутся дожди. Температурный фон немного понизится, сообщили синоптики Гидрометцентра республики.
В субботу, 5 октября, ночью температура воздуха составит от +5 до +10 градусов, а днем — от +14 до +19 градусов. Погода будет облачной с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь.
В воскресенье, 6 октября, ночью столбик термометра покажет от +4 до +9 градусов. Днем прогнозируется от +12 до +17 градусов. Порывы западного, северо-западного с переходом на северный, северо-восточный ветра достигнут 10 метров в секунду.
Напомним, в Татарстане аномальное тепло продержится до 10 октября. Среднемесячная температура будет выше нормы.