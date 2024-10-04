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В Татарстане в выходные начнутся дожди

Температурный фон немного понизится.

Сейчас в Олбани: +11° 0 м/с 87% 759 мм рт. ст. +14°
Источник: Комсомольская правда

В Татарстане в выходные начнутся дожди. Температурный фон немного понизится, сообщили синоптики Гидрометцентра республики.

В субботу, 5 октября, ночью температура воздуха составит от +5 до +10 градусов, а днем — от +14 до +19 градусов. Погода будет облачной с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь.

В воскресенье, 6 октября, ночью столбик термометра покажет от +4 до +9 градусов. Днем прогнозируется от +12 до +17 градусов. Порывы западного, северо-западного с переходом на северный, северо-восточный ветра достигнут 10 метров в секунду.

Напомним, в Татарстане аномальное тепло продержится до 10 октября. Среднемесячная температура будет выше нормы.