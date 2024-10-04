Олбани
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
СВО
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российским ИТ-разработкам мешают пиратские копии программного обеспечения

Рынок нелегальных копий компьютерных программ в последний год вырос, отметил в беседе с «Известиями» директор Ассоциации поставщиков программных продуктов НП ППП Дмитрий Соколов.

Илья Полонский
Автор Новости Mail
ИТ-разработчик.
Источник: Shutterstock

Экономические санкции и рост стоимости зарубежного программного обеспечения не привели к повышению востребованности продукции отечественных компаний. Вместо этого пользователи стали активнее использовать пиратские копии зарубежных программ.

Интерес к такому программному обеспечению понятен. Пиратские копии часто обходятся потребителю или бесплатно, или очень дешево. Сейчас российские IT-компании производят около 30—40% используемого в стране программного обеспечения. Можно сделать вывод о масштабах рынка нелегального ПО.

Генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков в беседе с «Известиями» предположил, что в ближайшие три года в России удастся заместить отечественными аналогами до 70% импортного программного обеспечения. Но полностью вытеснить зарубежные программы пока не получится.

Государство работает над развитием импортозамещения, поддерживая отечественный IT-бизнес. Но полный переход на российские аналоги программ займет довольно продолжительное время.