Российским ИТ-разработкам мешают пиратские копии программного обеспечения

Экономические санкции и рост стоимости зарубежного программного обеспечения не привели к повышению востребованности продукции отечественных компаний. Вместо этого пользователи стали активнее использовать пиратские копии зарубежных программ.
Интерес к такому программному обеспечению понятен. Пиратские копии часто обходятся потребителю или бесплатно, или очень дешево. Сейчас российские IT-компании производят около 30—40% используемого в стране программного обеспечения. Можно сделать вывод о масштабах рынка нелегального ПО.
Генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков в беседе с «Известиями» предположил, что в ближайшие три года в России удастся заместить отечественными аналогами до 70% импортного программного обеспечения. Но полностью вытеснить зарубежные программы пока не получится.
Государство работает над развитием импортозамещения, поддерживая отечественный IT-бизнес. Но полный переход на российские аналоги программ займет довольно продолжительное время.