Российским ИТ-разработкам мешают пиратские копии программного обеспечения

Интерес к такому программному обеспечению понятен. Пиратские копии часто обходятся потребителю или бесплатно, или очень дешево. Сейчас российские IT-компании производят около 30—40% используемого в стране программного обеспечения. Можно сделать вывод о масштабах рынка нелегального ПО.