В Уфе еще на 24 дня оставили под арестом экс-главу Госкоммолодежи Башкирии Яну Гайдук

Напомним, экс-чиновницу обвиняют в превышении полномочий при капитальном ремонте Дома молодёжи — «Йэшлек хауса». По версии следствия, Гайдук сама выбрала подрядную организацию для работ и принудила руководство республиканского центра волонтерского движения и поддержки молодежных инициатив к сотрудничеству с ней. Ущерб бюджету республики в результате действий Гайдук оценен в 2,6 миллиона рублей. Ранее бывшая руководительница ведомства выражала готовность отправиться в зону СВО.