Олбани
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
СВО
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе еще на 24 дня оставили под арестом экс-главу Госкоммолодежи Башкирии Яну Гайдук

Экс-главе Госкоммолодежи Башкирии Яне Гайдук продлили срок ареста.

Источник: Комсомольская правда

Бывший председатель Государственного комитета Башкирии по молодежной политике останется под домашним арестом еще на месяц. Советский районный суд Уфы, как сообщает «РБК Уфа», продлил меру пресечения до 2 ноября.

Напомним, экс-чиновницу обвиняют в превышении полномочий при капитальном ремонте Дома молодёжи — «Йэшлек хауса». По версии следствия, Гайдук сама выбрала подрядную организацию для работ и принудила руководство республиканского центра волонтерского движения и поддержки молодежных инициатив к сотрудничеству с ней. Ущерб бюджету республики в результате действий Гайдук оценен в 2,6 миллиона рублей. Ранее бывшая руководительница ведомства выражала готовность отправиться в зону СВО.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.