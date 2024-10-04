Олбани
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
СВО
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ГТК Беларуси: 20 тонн замаскированных под конфеты груш пытались вывезти в РФ

Таможня остановила фуру с 20 тоннами замаскированных под конфеты грушами.

Источник: Комсомольская правда

ГТК Беларуси рассказал, что 20 тонн замаскированных под конфеты груш пытались незаконно вывезти в Россию. Подробности сообщили в пресс-службе Государственного таможенного комитета.

В сообщении сказано, что очередной факт перемещения фруктов без документов был выявлен гомельскими таможенниками на границе Беларуси и России. В ведомстве отметили, что фуру с грушами остановили в момент проведения специального мероприятия в Добрушском районе.

Сообщается, что при осмотре большегруза сотрудниками таможни были найдены коробки с конфетами, которые использовались для прикрытия.

«Чтобы “маскировка” была более надежной, первый ряд ящиков с грушами обклеили лицевыми частями коробок», — уточнили в ГТК.

Таможня остановила фуру с 20 тоннами замаскированных под конфеты грушами. Фото: телеграм-канал ГТК Беларуси

Также говорится, что товаросопроводительных документов и сертификатов, которые подтверждали бы безопасность груш для употребления, у водителя не оказалось. В таможенном комитете сообщили, что стоимость незаконно перемещаемого товара составила около 135 000 рублей. По указанному факту в отношении перевозчика был начат административный процесс по статье 13.12 Кодекса об административных правонарушениях.

Ранее мы собрали, когда включат отопление в Минске и по всей Беларуси: что известно, информация энергетиков и министерства ЖКХ.

Тем временем мы узнали, какие пугающие домашние питомцы продаются в Беларуси: «Монстры из ночных кошмаров».

Кстати, «Минскводоканал» сказал о возможных перебоях с холодной водой 4 и 5 октября.