ГТК Беларуси: 20 тонн замаскированных под конфеты груш пытались вывезти в РФ

Также говорится, что товаросопроводительных документов и сертификатов, которые подтверждали бы безопасность груш для употребления, у водителя не оказалось. В таможенном комитете сообщили, что стоимость незаконно перемещаемого товара составила около 135 000 рублей. По указанному факту в отношении перевозчика был начат административный процесс по статье 13.12 Кодекса об административных правонарушениях.