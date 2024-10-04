ГТК Беларуси: 20 тонн замаскированных под конфеты груш пытались вывезти в РФ

ГТК Беларуси рассказал, что 20 тонн замаскированных под конфеты груш пытались незаконно вывезти в Россию. Подробности сообщили в пресс-службе Государственного таможенного комитета.
В сообщении сказано, что очередной факт перемещения фруктов без документов был выявлен гомельскими таможенниками на границе Беларуси и России. В ведомстве отметили, что фуру с грушами остановили в момент проведения специального мероприятия в Добрушском районе.
Сообщается, что при осмотре большегруза сотрудниками таможни были найдены коробки с конфетами, которые использовались для прикрытия.
«Чтобы “маскировка” была более надежной, первый ряд ящиков с грушами обклеили лицевыми частями коробок», — уточнили в ГТК.
Также говорится, что товаросопроводительных документов и сертификатов, которые подтверждали бы безопасность груш для употребления, у водителя не оказалось. В таможенном комитете сообщили, что стоимость незаконно перемещаемого товара составила около 135 000 рублей. По указанному факту в отношении перевозчика был начат административный процесс по статье 13.12 Кодекса об административных правонарушениях.
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