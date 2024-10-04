Диетолог раскрыла продукты для долголетия

Также в рационе должна быть овсяная каша, ведь она способствует улучшению пищеварения, работе кишечника и, соответственно, контролю веса. Для этого лучше выбирать простые овсяные хлопья с минимальной обработкой и без добавления сахара, пишет gazeta.ru.