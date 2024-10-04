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Диетолог раскрыла продукты для долголетия

Американский диетолог Мелисса Джагер рассказала, потребление каких продуктов способствует долголетию.

Источник: Комсомольская правда

По словам специалиста, тем, кто желает достичь долголетия, следует включить в свой рацион продукты, богатые омега-3 жирными кислотами, — это грецкие орехи, миндаль, фисташки или семена чиа.

Также в рационе должна быть овсяная каша, ведь она способствует улучшению пищеварения, работе кишечника и, соответственно, контролю веса. Для этого лучше выбирать простые овсяные хлопья с минимальной обработкой и без добавления сахара, пишет gazeta.ru.

Также хорошим источником клетчатки являются сушёные бобы и фрукты.

здоровье