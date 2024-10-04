В Челябинске проверили журналистку, которая задала Мизулиной вопрос о детях

За час до выступления администрация сообщила, что внутрь Kultura Concert Hall запустят только зрителей старше 16 лет, хотя ранее менеджеры утверждали, что возрастные ограничения носят только рекомендательный характер. Родители заявили, что на билетах написано 12+. По их словам, детей обещали пропустить вместе со взрослым, но уже на входе отказались это делать. Енина заявила, что такое решение приняла не она, но изменить его организаторы не в силах. Затем мать троих детей, которые тоже хотели попасть на концерт, выяснила, что распоряжение о возрастном ограничении поступило от чиновников администрации Волгоградской области. Не попавшим на выступление школьникам разрешили сфотографироваться с певицей и пообещали вернуть деньги.