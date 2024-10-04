В Звуке вышел подкаст «Отцы и малышарики» с Гариком Burito в роли ведущего

В HiFi-стриминге Звук состоялась премьера нового подкаста для родителей «Отцы и малышарики». Проект создан в партнерстве с анимационным развлекательно-образовательным проектом «Малышарики». Ведущим шоу стал солист группы Burito Игорь «Гарик» Бурнышев.
В подкасте артист вместе с папами разных профессий выясняет, как стать идеальным отцом. Среди гостей проекта: актер тетра, кино и дубляжа Максим Сергеев, шеф-повар Александр Пушков, врач Ростислав Павлов, теле- и радиоведущий Павел Седов, каратист Александр Михайлов, участник коллектива The Hatters Павел Личадеев, писатель-фантаст Сергей Лукьяненко, космонавт Олег Артемьев, директор по контенту Звука Илья Карпухин и, наконец, «просто папа» Денис Иванов.
На этом новости про «Малышариков» не заканчиваются. 10 октября увидит свет полнометражный фильм «Малышарики. День рождения». 4 октября команда Uma2rman и композитор Марина Ланда представили песню «В комнате горит свет», которая войдет в саундтрек картины. За ней последует и полный альбом с треками из фильма.
Ранее мы в отдельном материале собрали лучшие композиции от «Малышариков».