В Звуке вышел подкаст «Отцы и малышарики» с Гариком Burito в роли ведущего

На этом новости про «Малышариков» не заканчиваются. 10 октября увидит свет полнометражный фильм «Малышарики. День рождения». 4 октября команда Uma2rman и композитор Марина Ланда представили песню «В комнате горит свет», которая войдет в саундтрек картины. За ней последует и полный альбом с треками из фильма.