Холодный ветер с дождем обрушатся на Омскую область в эти выходные

Выходные встретят омичей холодным шквалистым ветром и дождями. Максимально столбик термометра поднимется до +19 градусов. О том, какая будет погода в Омске 5 и 6 октября, рассказали синоптики Обь-Иртышского УГМС.
В ночь на субботу температура воздуха опустится до −4…+1 градуса, при натекании облачности — до +6 градусов. Существенных осадков не ожидается. Днем воздух прогреется до +14…+19 градусов. Порывы ветра будут достигать 6−11 м/с.
Ночью в воскресенье синоптики прогнозируют небольшие заморозки до −1…+4 градусов Днем столбик термометра покажет +13…+18 градусов. Местами пройдут небольшие дожди. Порывы ветра в пределах 7−12 м/с.