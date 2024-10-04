Олбани
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
СВО
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Холодный ветер с дождем обрушатся на Омскую область в эти выходные

В утренние часы ожидаются заморозки.

Источник: Комсомольская правда

Выходные встретят омичей холодным шквалистым ветром и дождями. Максимально столбик термометра поднимется до +19 градусов. О том, какая будет погода в Омске 5 и 6 октября, рассказали синоптики Обь-Иртышского УГМС.

В ночь на субботу температура воздуха опустится до −4…+1 градуса, при натекании облачности — до +6 градусов. Существенных осадков не ожидается. Днем воздух прогреется до +14…+19 градусов. Порывы ветра будут достигать 6−11 м/с.

Ночью в воскресенье синоптики прогнозируют небольшие заморозки до −1…+4 градусов Днем столбик термометра покажет +13…+18 градусов. Местами пройдут небольшие дожди. Порывы ветра в пределах 7−12 м/с.