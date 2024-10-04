Воронежцев предупредили об опасных уведомлениях «от банков»

В России зафиксировали распространение вируса-трояна, имитирующего push-уведомления от банков. Когда вредоносная программа попадает на мобильный телефон, она блокирует экран, и начинают всплывать фейковые уведомления о списаниях средств. В это же время жертве звонит мошенник, который представляется сотрудником банка и сообщает о «взломе» личного кабинета, а для защиты сбережений просит предоставить платежную информацию. Об этом воронежцев предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
— Сначала на телефон попадает вирус — например, на почту приходит письмо с фишинговой ссылкой под видом легального сообщения. Оно может быть, скажем, от имени «Госуслуг». После того как жертва атаки со смартфона на Android переходит по ссылке, то получает троян, — пояснили специалисты.
Для того чтобы не стать жертвой мошенников и сохранить свои сбережения, рекомендуется:
- не переходить по неизвестным ссылкам и не скачивать какие-либо мобильные приложения и программы по просьбе неизвестных лиц;
- установить и регулярно обновлять антивирус;
- не сообщать личные и финансовые данные посторонним лицам, в том числе коды из SMS-сообщений и push-уведомлений, под каким бы предлогом их ни пытались узнать.
Ранее РИА «Воронеж» рассказывало, как машинист воронежского предприятия пострадал от действий мошенников и перевел на «безопасные» счета более 2 млн рублей. Мужчине позвонил неизвестный, который представился сотрудником Пенсионного фонда и заявил об изменениях в пенсионном начислении и необходимости изменения данных в системе.