Воронежцев предупредили об опасных уведомлениях «от банков»

В России зафиксировали распространение вируса-трояна, имитирующего push-уведомления от банков. Когда вредоносная программа попадает на мобильный телефон, она блокирует экран, и начинают всплывать фейковые уведомления о списаниях средств. В это же время жертве звонит мошенник, который представляется сотрудником банка и сообщает о «взломе» личного кабинета, а для защиты сбережений просит предоставить платежную информацию. Об этом воронежцев предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.