В Екатеринбурге пять трамваев временно поменяют маршруты

Ограничения будут связаны с ремонтом рельс на участке от улицы Сыромолотова, 14 В до Сиреневого бульвара. В связи с этим трамваи не смогут останавливаться от остановки «Уральский федеральный университет» до конечной «40 лет ВЛКСМ». Схема движения общественного транспорта поменяется в обоих направлениях.