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В Екатеринбурге пять трамваев временно поменяют маршруты

В Екатеринбурге несколько трамваев поменяют маршруты.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге пять трамваев поменяют маршруты. Изменения коснутся транспорта под номерами 8, 12, 13, 15 и 23. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

— Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения, — рассказали в мэрии Екатеринбурга.

Ограничения будут связаны с ремонтом рельс на участке от улицы Сыромолотова, 14 В до Сиреневого бульвара. В связи с этим трамваи не смогут останавливаться от остановки «Уральский федеральный университет» до конечной «40 лет ВЛКСМ». Схема движения общественного транспорта поменяется в обоих направлениях.

Ремонт будет проходить в несколько этапов. Всего их будет четыре.

Первый — 12 и 13 октября;

Второй — 19 и 20 октября;

Третий — 26 и 27 октября;

Четвертый — 3 и 4 ноября.