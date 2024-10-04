В Екатеринбурге пять трамваев временно поменяют маршруты

В Екатеринбурге пять трамваев поменяют маршруты. Изменения коснутся транспорта под номерами 8, 12, 13, 15 и 23. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
— Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения, — рассказали в мэрии Екатеринбурга.
Ограничения будут связаны с ремонтом рельс на участке от улицы Сыромолотова, 14 В до Сиреневого бульвара. В связи с этим трамваи не смогут останавливаться от остановки «Уральский федеральный университет» до конечной «40 лет ВЛКСМ». Схема движения общественного транспорта поменяется в обоих направлениях.
Ремонт будет проходить в несколько этапов. Всего их будет четыре.
Первый — 12 и 13 октября;
Второй — 19 и 20 октября;
Третий — 26 и 27 октября;
Четвертый — 3 и 4 ноября.