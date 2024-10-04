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14 авто получили повреждения: в Уфе шофер пассажирского НефАЗа устроил массовое ДТП

В Уфе автобус врезался в 13 припаркованных автомобилей
Источник: Комсомольская правда

Сегодня днем, 4 октября, в Уфе произошло массовое ДТП с участием более десятка авто. Об этом рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.

ДТП произошло на улице Рихарда Зорге. Согласно предварительным данным, водитель за рулем автобус НефАЗ, выезжая из гаража, врезался в 13 припаркованных машин. Известно, что в момент аварии в салоне автобуса пассажиров не было.

— Со слов водителя, у транспорта заклинила коробка передач, — сообщает дорожная полиция.

В настоящее время на месте инцидента работают сотрудники ГАИ. Подробности произошедшего уточняются.

— Прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств и причин случившегося, — заявили в пресс-службе надзорного ведомства.

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