Физики предложили искать темную материю при помощи распадов атомов антиматерии

Специалисты просчитали частоту образования трех типов атомов антиматерии — антидейтерия, антигелия-3 и антигелия-4 — в ближайших регионах межзвездной среды и окрестностях звезд, а также проанализировали то, как часто эти частицы могут быть ускорены до околосветовых скоростей и направлены в сторону Земли. Для этого исследователи проанализировали данные, собранные как при наблюдениях за космосом, так и при помощи детектора ALICE в кольце Большого адронного коллайдера на Земле.