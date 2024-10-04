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Делиниаторы во Владивостоке установят еще на трех новых участках дорог и вернут на Гоголя

Специалисты поясняют, что делается это для безопасности водителей.

Источник: PrimaMedia.ru

Делиниаторы установят на четырех участках Владивостока для повышения безопасности водителей. Как поясняют в администрации города, так называемые искусственные разделители полос установят в течение октрября, сообщает ИА PrimaMedia.

Один из участков — в районе Примводоканала. После нанесения соответствующей разметки делиниаоры установят на перекрестке Народного проспекта и улицы Некрасовской. Они исключат возможность заезда на путепровод с улицы Некрасовской через семь полос движения.

Второй новый участок — на Народном проспекте, 20, в районе супермаркета «Реми Сити», делиниаторы не позволят нарушить ПДД и совершить пересечение двойной сплошной разметки.

Третий участок — при съезде с путепровода с проспекта Красного Знамени на улицу Гоголя делиниаторы снизят аварийность и обеспечат соблюдение требований знака, предписывающего движение только налево.

Вернут делиниаторы на улицу Гоголя вдоль ВВГУ. Там они помогали координировать заезд на парковку и въезд на территорию университета.

Водителей просят быть внимательными на участках и строго соблюдать требования дорожных знаков и новой разметки.

Кстати, ранее установка новых делиниаторов вызывала бурное негодование некоторых водителей. Так, их поставили возле ТЦ «Море», чтобы предотвратить парковку автомобилей, создающую значительные неудобства для общественного транспорта и других участников движения. Не очень удобными оказались и делиниаторы, установленные в центре города на перекрестке Океанского проспекта и улицы Фонтанной.