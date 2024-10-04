Делиниаторы во Владивостоке установят еще на трех новых участках дорог и вернут на Гоголя

Кстати, ранее установка новых делиниаторов вызывала бурное негодование некоторых водителей. Так, их поставили возле ТЦ «Море», чтобы предотвратить парковку автомобилей, создающую значительные неудобства для общественного транспорта и других участников движения. Не очень удобными оказались и делиниаторы, установленные в центре города на перекрестке Океанского проспекта и улицы Фонтанной.