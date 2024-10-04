Сухая кожа, раздражительность, судороги: медики из Уфы рассказали об основных симптомах недостатка витаминов

Врачи городской клинической больницы № 5 в Уфе перечислили 27 внешних признаков дефицита важных витаминов в организме. Как отметили медики, симптомы могут стать заметными уже через 20−30 дней витаминного голодания. Ниже перечислены нутриенты и сигналы, которые говорят об их недостатке.
А: сухая кожа, ломкие волосы, поперечные полоски на ногтях, плохое зрение в темноте, диарея.
B1: раздражительность, плохой аппетит и сон, мышечная слабость.
B2: трещины на губах и в уголках рта, ощущение песка в глазах, светобоязнь, нарушение восприятия цветов.
B5: шелушение кожи, седеющие и выпадающие волосы, усталость, упадок сил.
C: слабость, быстрая утомляемость, частые простуды, кровоточивость десен, плохое заживление ран.
D: судороги, хрупкие гости, рахит (у детей).
E: легко появляющиеся синяки, мышечная слабость, бледная кожа.
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