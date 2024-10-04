Сухая кожа, раздражительность, судороги: медики из Уфы рассказали об основных симптомах недостатка витаминов

Врачи городской клинической больницы № 5 в Уфе перечислили 27 внешних признаков дефицита важных витаминов в организме. Как отметили медики, симптомы могут стать заметными уже через 20−30 дней витаминного голодания. Ниже перечислены нутриенты и сигналы, которые говорят об их недостатке.