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Сухая кожа, раздражительность, судороги: медики из Уфы рассказали об основных симптомах недостатка витаминов

Врачи из Уфы перечислили 27 симптомов дефицита витаминов в организме.

Источник: Комсомольская правда

Врачи городской клинической больницы № 5 в Уфе перечислили 27 внешних признаков дефицита важных витаминов в организме. Как отметили медики, симптомы могут стать заметными уже через 20−30 дней витаминного голодания. Ниже перечислены нутриенты и сигналы, которые говорят об их недостатке.

А: сухая кожа, ломкие волосы, поперечные полоски на ногтях, плохое зрение в темноте, диарея.

B1: раздражительность, плохой аппетит и сон, мышечная слабость.

B2: трещины на губах и в уголках рта, ощущение песка в глазах, светобоязнь, нарушение восприятия цветов.

B5: шелушение кожи, седеющие и выпадающие волосы, усталость, упадок сил.

C: слабость, быстрая утомляемость, частые простуды, кровоточивость десен, плохое заживление ран.

D: судороги, хрупкие гости, рахит (у детей).

E: легко появляющиеся синяки, мышечная слабость, бледная кожа.

Ранее врачи назвали 9 симптомов, которые говорят о проблемах с сердцем.

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