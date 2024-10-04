Рассказываем, кто из звезд даст концерты в Иркутске в ноябре 2024

Концерты в Иркутске в ноябре 2024 намечены самые разнообразные — на любой вкус и возраст. В столицу Приангарья приедут знаменитые вокалисты, актеры и комики. Столичные театры привезут интересные музыкальные постановки. КП-Иркутск расскажет, кого из звезд ждем в последний осенний месяц в областном центре.
Спектакль-посвящение народной артистке СССР Фаине Раневской. Его привезут в Иркутск из северной столицы нашей страны. Постановку уже несколько лет показывают на сцене Санкт-Петербургского Академического театра комедии имени Н. П. Акимова. И всегда в зале аншлаг. Авторы произведения — талантливые писатель-сатирик Лион Измайлов и юморист Алексей Цапик, режиссер — актер театра и кино Андрей Носков. В главной роли заслуженная артистка России Елена Липец.
Музыкальная трагикомедия на музыку и стихи Мори Йестона по мотивам одноименного романа Гастона Леру «Призрак оперы» на сцене в Иркутске. Мюзикл о жизни и смерти, о любви и чувствах. Сюжет построен вокруг отношений начинающей певицы Кристин, ее наставника и в маске и графа де Шандо — покровителя «Парижской оперы». В постановке участвуют лауреаты международных конкурсов, солисты ансамбля «Россия» им. Людмилы Зыкиной, Михайловского театра, театра Петербургский Ангажемент и заслуженные артисты России.
Яркий стиль и оригинальные шутки. Комик Евгений Чебатков выступит в Иркутске 3 ноября. Организаторы отмечают, что Евгений не прибегает в своих выступлениях к пошлости и нецензурной брани, отчего его живые шоу подходят для людей совершенно разных поколений. Евгений — разносторонняя и активная личность. До того, как стать комиком, он читал рэп, работал копирайтером и ведущим на радиостанциях. В последние несколько лет озвучил персонажей в мультфильмах.
Советский и российский автор-исполнитель Кай Метов споет во Дворце спорта «Труд» 4 ноября лучшие свои хиты. Сольная карьера заслуженного артиста России началась еще в 1991 году, а спустя два года Кай Метов уже мог похвастаться дебютным альбомом. Сейчас в копилке певца более десяти альбомов, множество известных песен и признание таланта.
Группа «Инкогнито», основанная в 2014 году автором песен, клавишником Станиславом Шклярским (сын Эдмунда Шкляровского из группы «Пикник» — прим. авт.), приедет в один из иркутских баров в начале ноября и привезет свою новую программу «Насквозь». Конечно, этим вечером прозвучат и такие хиты коллектива, как «Бесконечность» и «Бессимптомная любовь».
Эмоциональный, яркий, запоминающийся и, пожалуй, самый молодой стендап-комик на российской сцене Кирилл Мазур, успевший к 20 годам стать не только узнаваемым юмористом, но и мужем, и отцом, искрометно шутит на такие темы, как сложности родительства, взаимоотношений мужчин и женщин.
«Вот эта женщина, которая» — так называется концерт юмористки Варвары Щербаковой, который она решила показать в разных городах страны. Это будут зарисовки про женщин и мужчин, которые живут рядом, о ситуациях, которых возникают в нашей жизни каждый день. О том, что через призму юмора большинство ситуаций будут лишь поводом для улыбки.
Большой концерт 8 ноября в Иркутске дадут Маракеш и Максим Апрель. Исполнители обещают поклонникам их творчества исполнить все совместные и сольные хиты, а еще — представить новые композиции.
Не концерт, а спектакль, о показе которого просто необходимо вам сообщить. «Варшавскую мелодию» покажут иркутянам известные актеры театра и кино Антон Васильев и Марина Александрова. Постановка создана по пьесе Леонида Зорина о любви, долге, муках выбора и его последствиях.
Знаменитый мюзикл, основанный на романе Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери», снова покажут в Иркутске столичные артисты. Снова цыганка Эсмеральда споет о своей любви к жизни, а горбун из Нотр Дам о своей любви к ней.
Санкт-Петербургский театра «Рок-опера» привезет в Иркутск музыкальную версию спектакля «Иисус Христос-суперзвезда» по одноименному произведению композитора Эндрю Ллойда Веббера и либреттиста Тима Райса 1970-го года. Рок-опера будет исполнена на русском языке. Спектакль близок к Священному писанию.
Виктория Тарасова, Виктор Дорогов, Наталья Воронина, Денис Кумохин в лирической комедии «Ирония любви». Легкая постановка об одиночестве вдвоем, о семейной «лодке» и ее проверке на прочность.
Пиано-рок, глубокая лирика и рок-н-ролл — эта смесь выделяет «NЮ» из числа других исполнителей. Юрий Николаенко уже не первый раз приезжает к своим преданным поклонницам в Иркутск. В этот раз артист даст концерт 15 ноября в ледовом дворце «Айсберг». Конечно, прозвучат ставшие уже популярными и набравшими миллионы прослушиваний песни «В сердце», «Больше не полетаем», «Веснушки» и другие, а также новинки.
«Морские песни бардов» сыграет и споет группа «Брад-вагон» в культурно-досуговом центре «Орбита» 18 ноября. В исполнении лауреатов всероссийских фестивалей авторской песни, профессиональных музыкантов прозвучат произведения Юрия Визбора, Сергея Никитина, Александра Городницкого, Александра Гейнца, Сергея Данилова и др.
Автор и исполнитель песен Виктория Миролюбова выступит в Иркутске со своими популярными композициями — «Гуляй», «Лето», «Зимние розы», «Мама» и другими.
Знаменитый рок-музыкант, вокалист и автор песен Александр Маршал едет в Иркутск со своей новой программой «Рок и лирика». Вечером 24 ноября иркутян ждет живое исполнение любимых песен от народного артиста России, творчество которого, начиная с «Парка Горького», любимо многими жителями нашей страны.
Сергея Лазарева называют одним из самых гастролирующих артистов страны. И Иркутск он точно любит — не забывает радовать фанатов своими хитами каждый год. В этот раз он привезет свое шоу «Я не боюсь». Составлено оно было два года назад и, по версии одного из музыкальных телеканалов, она стало лучшим концертным сольным шоу. Организаторы обещают, что зрителей ждут масштабные декорации, яркие танцевальные номера, незабываемые спецэффекты, и, конечно, любимые хиты и новые песни.
Роман Орлов, выступающий под псевдонимом Рамиль, стал популярным в 2020 году после выхода сингла «Сияй». Эта песня собрала миллионы прослушиваний на разных площадках. В 2023 году у певца вышло сразу два альбома, а в конце 2024-го он запланировал большой тур по городам, и столица Приангарья в этом списке.
Добрая комедия о любви в исполнении актеров театра и кино, известных своими ролями в различных фильмах и сериалах, Константина Соловьева, Ильи Соколовского, Инны Королевой, Евгении Лютой. Спектакль поставлен по пьесе знаменитого писателя-сатирика Евгения Шестакова. Зрителей ждет легкий юмор, неожиданные повороты сюжета.
Основатель и лидер легендарной, но уже распавшейся, группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов отмечает 60 лет, а подарки дарит своим поклонникам, отправившись в грандиозный тур по стране. В Иркутск он приедет 26 ноября. Это будет масштабное юбилейное шоу. На концерте прозвучат хиты «Агаты Кристи», совместные работы с другими коллективами и новые песни.
Певица Инна Вальтер, выступающая в жанре шансона, на данный момент одна из ярких и самых запоминающихся представительниц этого направления. Ее песни собирают миллионы прослушиваний на разных площадках. Свои хиты, а также новые композиции, она исполнит для иркутян 29 ноября.
Концерты в Иркутске в ноябре 2024.