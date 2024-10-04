Рассказываем, кто из звезд даст концерты в Иркутске в ноябре 2024

Сергея Лазарева называют одним из самых гастролирующих артистов страны. И Иркутск он точно любит — не забывает радовать фанатов своими хитами каждый год. В этот раз он привезет свое шоу «Я не боюсь». Составлено оно было два года назад и, по версии одного из музыкальных телеканалов, она стало лучшим концертным сольным шоу. Организаторы обещают, что зрителей ждут масштабные декорации, яркие танцевальные номера, незабываемые спецэффекты, и, конечно, любимые хиты и новые песни.