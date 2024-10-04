«Самостоятельно передвигаться не могла». В Бобруйске спасатели вынесли пенсионерку из горящей квартиры из-за игрушки

В сообщении сказано, что 3 октября около 20.19 в МЧС позвонила женщина, которая сообщила, что горит ее квартира, расположенная в трехквартирном доме по улице Бахарова в Бобруйске. Уточняется, что ситуация осложнялась тем, что женщина по причине перенесенного заболевания с трудом передвигалась, а огонь отрезал путь эвакуации.