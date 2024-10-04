«Самостоятельно передвигаться не могла». В Бобруйске спасатели вынесли пенсионерку из горящей квартиры из-за игрушки

В Бобруйске квартира загорелась из-за игрушки, оставленной пенсионеркой на печи. Подробности рассказали в пресс-службе Могилевского областного управления МЧС.
В сообщении сказано, что 3 октября около 20.19 в МЧС позвонила женщина, которая сообщила, что горит ее квартира, расположенная в трехквартирном доме по улице Бахарова в Бобруйске. Уточняется, что ситуация осложнялась тем, что женщина по причине перенесенного заболевания с трудом передвигалась, а огонь отрезал путь эвакуации.
Сотрудники МЧС оперативно приехали на место. В тот момент горели веранда, крыша дома над квартирой № 1. Также сказано, что весь дом был в дыму.
«Спасатели вынесли из задымленного жилья 74-летнюю хозяйку. Благо, она не пострадала», — говорится в сообщении.
Отмечается, что жильцы соседней квартиры смогли эвакуироваться самостоятельно. В результате пожара была частично уничтожена кровля, а также повреждено перекрытие и имущество в квартире № 1. Пенсионерка рассказала, что днем топила печь, где лежала мягкая игрушка. Речь идет про мишку.
Сказано, что от жара поверхности игрушка загорелась. Женщина, почувствовав запах гари, выбросила мишку на крыльцо и забыла об этом.
«По-видимому, от тлеющей игрушки и началось горение на веранде, которое едва не привело к трагедии», — отметили в МЧС.
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