Крымчане назвали своих любимых учителей

Отвечая на вопрос, какой предмет преподавал любимый школьный учитель, крымчане чаще всего называли русский язык и литературу (14%). На втором месте — математика (12%), а на третьем — история (13%). 9% опрошенных любимым педагогом считают учителя начальных классов. По 6% респондентов рассказали, что их любимый учитель вел уроки иностранного языка или биологии. У 5% сложились добрые отношения с учителями географии или физики. У 5% любимый учитель преподавал информатику, у 3% — химию, еще у 2% — физическую культуру. По 1% опрошенных назвали любимыми учителей ОБЖ, музыки или рисования.