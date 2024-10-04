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Внушительная пробка парализовала въезд в Ростов со стороны Ленинакана

На въезде в Ростов со стороны Ленинакана собралась пробка.

Источник: Комсомольская правда

Утром 4 октября на въезде в Ростов-на-Дону со стороны Ленинакана собралась внушительная пробка. К полудню сложности с проездом еще сохраняются.

На электронных интернет-картах видно, что машины в эти минуты стоят от улицы Солнечной в Ленинакане до Форматной и Оганова в Ростове.

Также заторы отмечаются на смежных улицах в донской столице. В частности, на Зрелищной, Особенной и Оганова.

Из-за чего появились пробки, неизвестно. Добавим, общая дорожная обстановка в городе сейчас оценивается в 4 балла.