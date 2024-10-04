Второй поезд для минского метро доставлен из России

Его поставил подмосковный завод «Метровагонман». В прошлом году МВМ и Минский метрополитен подписали контракт на поставку семи подобных составов до конца 2024 года. Первый поезд прибыл в конце июля и уже проходит пуско-наладочные работы.
Второй прибывший состав уже также обкатывается и в скором времени выйдет на работу «зеленую» ветку. В настоящий момент инновационный поезд можно увидеть в метрополитене в дневное время, однако зайти в него пассажиры пока не могут.
Поезда «Минск 2024» разработаны с учетом требований Минского метрополитена и включают комплектующие, в том числе произведенные на белорусских предприятиях. Конструкционная скорость составляет 90 километров в час, а срок службы — 30 лет. Внешний вид составов выполнен в фирменных цветах Минского метрополитена.
Как сообщает пресс-служба российского холдинга, эти поезда проектировались для работы на Зеленолужской линии, где применяются платформенные двери.
Вагоны имеют расширенные дверные проемы и сквозные межвагонные переходы, что увеличивает их вместимость. Двери оборудованы системой защиты от случайного зажатия. Внутри салона установлены эргономичные сиденья из износостойкой ткани, поручни с «теплым» покрытием, а также есть вентиляция и система обеззараживания воздуха, USB-розетки.