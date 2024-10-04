Диск влетел прямо в горло: жителя Нефтекамска едва не убила неисправная «болгарка»

Специалисты восстановили проходимость дыхательных путей, выполнили пластику голосовых связок и трахеостомию (в стенке трахеи создали отверстие для дыхания). Благодаря этому врачи не только сохранили жизнь пациенту, но и его речь. Мужчину уже выписали в удовлетворительном состоянии.