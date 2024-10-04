Диск влетел прямо в горло: жителя Нефтекамска едва не убила неисправная «болгарка»

Жителя башкирского города Нефтекамска едва не погубила неисправная «болгарка». Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава Министерства здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.
Во время работы диск вылетел из инструмента и серьезно повредил трахею, хрящи, мышцы шеи и голосовые связки 58-летнему мужчине. Пострадавшего прооперировали в экстренном порядке. Хирургам пришлось выполнить сложную задачу, с которой они, к счастью, справились.
Специалисты восстановили проходимость дыхательных путей, выполнили пластику голосовых связок и трахеостомию (в стенке трахеи создали отверстие для дыхания). Благодаря этому врачи не только сохранили жизнь пациенту, но и его речь. Мужчину уже выписали в удовлетворительном состоянии.
По словам Айрата Рахматуллина, произошедшее подчеркивает важность соблюдения мер безопасности при работе с электрическими инструментами.
— «Болгарка» — один из самых опасных инструментов. Она наносит глубокие, рваные раны. Нельзя забывать, что неосторожность может привести к непоправимым последствиям. Будьте внимательны, — заявил глава Минздрава Башкирии.
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