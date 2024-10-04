Феминистка с платьем из прокладок: кто такая Анна Енина и почему ее не ждут во Владивостоке

Имя Анны Ениной известно многим представителям молодого поколения. В соцсетях она много говорила о своем трудном детстве, о сложных отношениях с родителями. На ее ютуб-шоу «Грязь» приходят звезды соцсетей, которым она задает неудобные вопросы. А еще девушка выпускает ролики с обзорами программ «Беременна в 15», «Беременна в 45», «Неравный брак» и дает практические советы своей аудитории на тему абьюзивных отношений и психического здоровья.