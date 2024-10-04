Феминистка с платьем из прокладок: кто такая Анна Енина и почему ее не ждут во Владивостоке

В telegram-каналах Владивостока появились сообщения с требованиями отменить выступление в столице Приморья известной блогерши, феминистки и рэп-исполнительницы Анны Ениной. В сентябре 2024 года неравнодушные граждане написали в полицию заявление, в котором просили оценить «уровень полезности» творчества певицы и отменить ее концерт.
Выступление Анны Ениной во Владивостоке входит в музыкальный тур по городам России. В столицу Приморья певица и блогерша собирается прилететь 1 декабря и выступить в клубе Mix. В соцсетях ее знают как автора феминистских роликов и расследований о насилии над женщинами со стороны звезд шоу-бизнеса и известных блогеров.
Имя Анны Ениной известно многим представителям молодого поколения. В соцсетях она много говорила о своем трудном детстве, о сложных отношениях с родителями. На ее ютуб-шоу «Грязь» приходят звезды соцсетей, которым она задает неудобные вопросы. А еще девушка выпускает ролики с обзорами программ «Беременна в 15», «Беременна в 45», «Неравный брак» и дает практические советы своей аудитории на тему абьюзивных отношений и психического здоровья.
Кстати, в одном из своих роликах против табуирования менструации блогерша снялась в платье из прокладок.
Творчество известной блогерши вызывает интерес не только у поклонников, но и у представителей различных общественных структур. Так, в прошлом году глава «Лиги Безопасного интернета» Екатерина Мизулина уже делала попытки найти в песнях девушки вредоносные смыслы.
«КП» запросила комментарий у полиции по поводу заявления об отмене концерта во Владивостоке, ответа пока не последовало.
Ранее «КП» писала, что приморцы требуют отменить концерт исполнителя Lida.