Какая погода будет в Красноярске в октябре 2024 года?

Октябрь в этом году будет относительно теплым. Уже на предстоящих выходных, 5-го и 6-го октября, жители краевой столицы смогут насладиться погодой до +14 градусов. Однако ситуацию может подпортить сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду, рассказал корреспонденту krsk.aif.ru ведущий синоптик Среднесибирского Дмитрий Ульянов.