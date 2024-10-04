Какая погода будет в Красноярске в октябре 2024 года?

Октябрь в этом году будет относительно теплым. Уже на предстоящих выходных, 5-го и 6-го октября, жители краевой столицы смогут насладиться погодой до +14 градусов. Однако ситуацию может подпортить сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду, рассказал корреспонденту krsk.aif.ru ведущий синоптик Среднесибирского Дмитрий Ульянов.
На следующей неделе, с 7-го по 13 октября, дневная температура в городе будет около +6… +10 градусов, в отдельные дни возможно повышение до +15 градусов. Ночью — от −2… +8 градусов, местами до −7 градусов.
Начиная с середины месяца в Красноярске ожидаются дожди с мокрым снегом. Дневная температура составит от +1 до +6 градусов, ночью уже будут заморозки — столбик термометра покажет от −4 до +2 градусов.
В конце октября днём прогнозируется от 0 до +6 градусов, ночью возможно похолодание и до −5 градусов.