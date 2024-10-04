С 1 января в Калининграде планируют ввести туристический налог

С 1 января 2025 года в Калининграде планируют ввести туристический налог. Проект соответствующего решения опубликовали на сайте Горсовета.
Ставка составит 1% от налоговой базы — стоимости проживания в гостинице, отеле и других средствах размещения. Ежегодно до 2029-го она будет повышаться на один процентный пункт. При этом по закону ставка не может быть ниже 100 рублей.
Туристический налог уплачивают юридические или физические лица, которые оказывают услуги временного проживания. Сбор не включается в стоимость, если номер сдаётся льготным категориям граждан, в том числе ветеранам, инвалидам, участникам боевых действий и другим.
С 1 января туристический налог также будут собирать в Светлогорске и Зеленоградске. В региональном правительстве ожидают, что туристический налог будут вводить и в других муниципалитетах. По оценкам властей, это может принести в местные бюджеты дополнительные 168 миллионов рублей.