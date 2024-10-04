Четыре возрожденных фонтана начали работать в Петербурге

Так, одним из восстановленных сооружений стал фонтан у дома 7 по улице Красного Курсанта, который построили в 1990 году. Другая водная жемчужина, одногодка предыдущей, возродилась во дворе дома 7 по Мичуринской улице. Сооружение на Московском проспекте, 206, также заиграло потоками воды сегодня днем. Он чуть старше своих собратьев — его построили в 1989 году. А самым возрастным восстановленным фонтаном стал объект на Невском проспекте у дома 146. Ему в этом году исполнилось 90 лет.