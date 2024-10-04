Четыре возрожденных фонтана начали работать в Петербурге

В Петербурге вот уже несколько лет занимаются возрождением фонтанов во дворах, парках и садах. За последние годы в Северной столицы восстановили более 50 водных жемчужин. И четыре из них после долгого перерыва начали работать 4 октября. Радовать горожан плеском воды они будут до самого завершения сезона фонтанов. Об этом сообщили в пресс-службе «Водоканала».
Так, одним из восстановленных сооружений стал фонтан у дома 7 по улице Красного Курсанта, который построили в 1990 году. Другая водная жемчужина, одногодка предыдущей, возродилась во дворе дома 7 по Мичуринской улице. Сооружение на Московском проспекте, 206, также заиграло потоками воды сегодня днем. Он чуть старше своих собратьев — его построили в 1989 году. А самым возрастным восстановленным фонтаном стал объект на Невском проспекте у дома 146. Ему в этом году исполнилось 90 лет.
— В прошлом веке в Северной столице было построено множество фонтанов на внутридворовых территориях. Большинство из них выполнены по типовым проектам из железобетонных конструкций и представляют стандартные чаши — квадратные, круглые или многоугольные площадью до 25 квадратных метров. В центре чаши находились скульптурные композиции, — добавили в пресс-службе.
Фонтаны передали «Водоканалу» без инженерных сетей, рабочего оборудования и с поврежденными чашами. Поэтому их приходилось чуть ли не строить заново.
Теперь в Петербурге насчитывается 100 работающих водных жемчужин. Возрождение фонтанного фонда города будет продолжаться.